Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 16 декабря 2020 года: Все о грядущей вакцинации от инфекции и антирекорд по числу свободных коек в стационарах

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 16 декабря 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 16 декабря 2020 года. За минувший день в Северной столице медики нашли инфекцию еще у 3765 человек. Роспотребнадзор подтверждает стабилизацию по заболеваемости в городе и прогнозирует, что число зараженных упадет уже после Нового года. При этом некоторые петербуржцы заболевают повторно.

- Всего с начала пандемии в городе врачи диагностировали COVID-19 у 182 022 человек. Умерли от инфекции 6460 горожан (+72 за сутки), а выздоровели 102 497 (+1 886), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В городском Комздраве рассказали все, что известно о грядущей вакцинации от COVID-19. Во-первых, беременным, аллергикам и больным нельзя делать прививку. Во-вторых, власти планируют вакцинировать от инфекции 60% взрослого населения Санкт-Петербурга. Эффект от всеобщей прививочной кампании обещают не сразу, а только через год. И в-третьих, горожанам разрешили пить алкоголь через три дня после вакцины.

Источник в Смольном сообщил «Комсомолке», что власти уже прорабатывают варианты смягчения ограничений по коронавирусу во время новогодних праздничных каникул. Первые снятия запретов коснутся заведений из сферы общепита – например, барам и ресторанам могут разрешить работать после 23:00.

Оказалось, что в городе осталось только 4% свободных коек для больных коронавирусом, что является антирекордом. В Смольном сетуют, что ежедневно в стационары госпитализируют слишком большое число пациентов в тяжелой и среднетяжелой форме болезни. В Боткинской больнице, например, загруженность составляет 99%, а отделения реанимации забиты под завязку.

Что касается Ленобласти, то там общее число зараженных инфекцией за все время пандемии составляет уже 20 176 человек, из них у 220 коронавирус выявили за прошлые сутки. Полностью выздоровели 17 399 (+316), а умерли 183 (+6).