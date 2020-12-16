Циклон «Шанталь» надвигается на Санкт-Петербург

Циклон "Шанталь" принесет в Петербург мокрый снег. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург ожидает визит очередной «дамы». После уже приходивший в город «Тани», следующим циклоном станет «Шанталь». Французское имя природному явлению дали, как ни странно, метеорологи из Германии.

- Синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться приближающимся с северо-запада циклоном, названным нашими немецкими коллегами «Шанталь». Центр его в середине дня выйдет на территорию Финляндии, - сообщает на страничке в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Сама «Шанталь» до города еще не добралась, но ее влияние уже чувствуется. В Северной столице ожидается облачная погода, уже ночью прошел снег, утром перешедший в мокрый снег. К вечеру он и вовсе станет дождем.

Температура воздуха в течение дня составит 0…+2, по области -3…+2 градуса. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В городе, пригородах и по Ленинградской области высока вероятность «гололедных явлений», как специалисты называют не только сам гололед на дорогах, но и ледяной дождь.

Как надолго задержится циклон в Петербурге, пока неизвестно. Однако по прогнозу городского гидрометцентра. Теплая и слякотная погода будет минимум до выходных.