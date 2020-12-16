Зимние каникулы в Санкт-Петербурге продлевать не будут

В петербургских школах не будут продлевать каникулы. Дети выйдут на учебу с 11 января. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге не будут продлевать зимние школьные каникулы. Об этом утром 16 декабря заявили в городском Комитете по образованию. Чиновникам пришлось отреагировать на многочисленные слухи, бродящие по соцсетям и родительским чатам, в которых говорится о закрытии всего и вся, включая школы, до 17 января.

- В социальных сетях распространилась недостоверная информация о якобы принятом решении о продлении в Санкт-Петербурге зимних каникул. Комитет по образованию напоминает, что зимние каникулы начнутся 28 декабря и закончатся 10 января. Занятия в школах возобновятся после окончания каникул - 11 января, - сообщает пресс-служба ведомства.

В Комитете очень просят не верить разным слухам, а точную информацию получать на сайте Комобра, на его странице ВКонтакте, Инстаграме, в телеграм-канале или на страничке ВКонтакте вице-губернатора Ирины Потехиной.

К самой Потехиной, к слову, регулярно обращаются петербуржцы, которые просят не вводить удаленку в школах, как это было весной, когда родители месяц сидели дома с детьми.

- Только, пожалуйста, не закрывайте школы! Дайте нам возможность не бросать работу! - приводит слова горожан вице-губернатор.

Отметим, что распространяемая информация о закрытии с 28 декабря по 17 января школ, торговых центров, кинотеатров, офисов, 50%-наполняемости детсадов и т.д., относилась к Калининградской области. Позднее местные власти эти меры опровергли.

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