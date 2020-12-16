Большая сцена «Драматического театра на Васильевском» откроется после масштабной реконструкции

Зрителям покажут спектакль "Сон в летнюю ночь". Фото: предоставлено организаторами.

После восьми месяцев перерыва основная сцена «Театра на Васильевском» вновь распахнет свои двери для зрителя. Обновленная сцена на Среднем проспекте откроется премьерной комедией «Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира.

Спектакль был готов к премьере еще в марте, но показать его вживую не получилось, – из-за пандемии в Петербурге ввели запрет на посещение театров. И все же выход был найден: премьера прошла онлайн в рамках фестиваля «Без антракта». Даже в таких необычных условиях постановка молодого режиссера Руслана Нанавы привлекла внимание критиков. «Сон в летнюю ночь» Театра на Васильевском уже включили в лонг-лист премии «Золотая маска».

О РЕМОНТЕ

Сейчас областной «Театр на Васильевском» завершает ремонт, активно готовясь к премьере. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение о реконструкции в канун 2019 года, который, напомним, был объявлен годом театра в России. Из бюджета областного Правительства на ремонт было выделено около 150 миллионов рублей.

Показ состоится 25 декабря. Фото: предоставлено организаторами.

Реконструкцию пришлось проводить в два этапа. В первую очередь, еще год назад, отремонтировали зрительный зал. Осенью прошлого года губернатор Дрозденко был почетным гостем на 30-летнем юбилее театра и остался доволен проделанной работой.

Второй этап ремонта пришелся на пандемию. Театр полностью реконструировал сцену, оснастил ее современным световым и звуковым оборудованием, а также провел косметический ремонт в административных и подсобных помещениях, гримерках и мастерских.

Была успешно решена проблема внутренних коммуникаций - электросети и водопровода, что является одной из сложнейших задач в ремонте исторического здания в центре Петербурга. Кстати, здание театра было признано архитектурным памятником XIX века, поэтому реставрация фойе и старинной парадной лестницы проходило под строгим надзором комитета по охране памятников истории и культуры.

Теперь «Театр на Васильевском» с нетерпением ждет встречи со зрителями. Оптимистичный настрой не портят даже ограничительные меры: в зрительном зале можно занять не больше 25% мест.

Труппа театра. Фото: предоставлено организаторами.

НА ЗАМЕТКУ

Кроме долгожданной премьеры спектакля «Сон в летнюю ночь» 25 декабря, на основной сцене театра состоится другое знаменательное событие – показ постановки Дениса Хусниярова «Петербург». Спектакль покажут 27 декабря по случаю юбилея народной артистки Натальи Кутасовой, играющей в нем заглавную роль. 30 января «Театр на Васильевском», как и все театры Петербурга, уйдет на вынужденные каникулы, но уже с 12 января он откроет двери всех своих площадок.