Повесила трубку и перекрестилась: Как стариков разводят на деньги в частных клиниках Санкт-Петербурга

Пенсионеры отдают за чудо-приборы, спасительны процедуры и волшебные таблетки последние деньги, но взамен получают лишь обманутые надежды. Фото: Скриншот с видео

Вы доели мартовские запасы гречи? Коронавирус успел посеять панику, с этим не поспоришь. А страх и неосведомленность – лучшая питательная среда для разного рода мошенников, которые активизировались с приходом пандемии. Самой лакомой сферой обмана в 2020-ом стало, конечно, мошенничество в сфере здравоохранения.

Еще весной полиция Санкт-Петербурга предупреждала о неизвестных, которые «звонят по телефону и приходят домой, представляются знакомыми родственников, заболевших «ковидом», и сотрудниками медорганизаций», а потом втюхивают волшебные таблетки от коронавируса, «бесплатные» анализы и чудодейственные приборы за баснословные суммы.

Но 84-летняя петербурженка Варвара Плакса о бессовестных мошенниках, делающих деньги на беспокойстве людей о здоровье, увы, не слышала. В обычный июльский день малолетней узнице и инвалиду второй группы, Варваре Владимировне позвонил незнакомец и, упомянув 56-ю поликлинику – как раз ту, которую посещает пенсионерка, – предложил бесплатное обследование «от Горздрава».

СПЕКТАКЛЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

Вскоре у бабушкиной парадной уже ждала машина, чтобы бесплатно отвезти ее через весь город – из Купчина на 6-ю линию Васильевского, в клинику «Генома человека».

– Привезли меня, раз десять отпечатали мое удостоверение узника, – вспоминает Варвара Владимировна. – Тут же отправили на рентген шейного отдела позвоночника и, со словами, что у меня там все плохо (я и сама это знаю), направили к невропатологу. Он выписал курс уколов в спину. В тот день мне померяли давление, дали таблетку, сделали уколы и капельницу.

За прием невролога и уколы с пенсионерки взяли 3900 рублей. Женщина спорить не стала. Тем более что обратно, в Купчино, ее снова бесплатно отправили на такси, а на послезавтра назначили прием ортопеда.

Через день в квартире пенсионерки вновь раздался звонок. Звонили с городского номера клиники. Судя по детализации, разговор длился аж 40 минут. Все это время Варвару Владимировну убеждали принять «льготную путевку» на курс процедур.

– Разыграли целый спектакль по телефону: я была подключена и как бы случайно слышала разговор, в котором один старичок умолял второго дать мне льготу, а тот все никак не соглашался. Путевка якобы была просрочена. В конце концов, им удалось договориться: льготу по секрету оформили бы задним числом, – делится Плакса. – Но чтобы все получилось, мне нужно было срочно туда явиться и никому о лечении не рассказывать. О сумме, которую придется заплатить, я тогда еще ничего не знала.

ПУТЬ К ВРАЧУ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ БАНК

Через 20 минут после того, как Варвара Владимировна положила трубку, под ее окнами уже ожидало такси.

– В клинике озвучили сумму 200 тысяч рублей за курс из 35 процедур. По льготе сделали скидку до 190. Но у меня все равно не было таких денег, – вздыхает Плакса. – Тогда они согласились оформить льготу на 175 тысяч рублей с условием, что еще 15 тысяч я доплачу осенью.

100 тысяч рублей пенсионерка накопила на ремонт крыши на даче и хранила дома. Взяла ли она деньги сразу с собой, отправляясь в клинику, или ее свозили на машине за деньгами, Плакса точно сказать не может. Но женщина точно помнит, что на такси ее заботливо свозили в сберкассу, где она сняла еще 75 тысяч рублей – деньги, подаренные государством к 75-летию Дня Победы.

Тем временем клиника готовилась отпраздновать свою победу: в тот же день бабушку принял ортопед, который и заговорил о злосчастном ортопедическом матрасе. Его доверчивой пациентке передали на следующий день.

Матрас так и пылится в Варвары Владимировны в углу. Фото: Из личного архива героя публикации

– Обычный ортопедический матрас. Может, он и не плохой за свои деньги. Но не с восьмикратной же наценкой: в Интернет-магазине от продается за 20 тысяч рублей! – говорит внук Варвары Владимировны Алексей.

По договору, который дали на подпись бабушке, все 175 тысяч рублей она отдала не за курс лечения, а за матрас. В довесок ей вручили «сертификат на 35 услуг» за номером 101 – листок с тестом, распечатанным на принтере. О каких процедурах и на какую сумму идет речь, на листочке не сообщалось.

Этот сертификат должен был гарантировать пенсионерке право на 35 процедур. Фото: Из личного архива героя публикации

Первым новенький матрас заметил Алексей. Ответ, откуда он взялся, был сбивчивым: «похоже, бабушку хорошо проинструктировали, как общаться с родственниками». Изучив документы, родные лишь всплеснули руками.

– Мы целую ночь не могли успокоиться, настолько сильная обида разбирала от такого бессовестного развода, – признается сын Варвары Владимировны Владимир. – Договор был составлен так, что вернуть матрас и получить обратно деньги было невозможно. Но все-таки на следующее утро мы решили посмотреть на эту контору «Рога и копыта» и в глаза этим людям.

Сотрудники клиники встретили Варвару Владимировну и ее семью «издевательски корректно», а на все вопросы отвечали «шаблонно и цинично». Насилу родным удалось подать заявление на возврат, и то без упоминания, что пациентке капали некие капельницы и ставили уколы, что могло повлиять на ее сговорчивость.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

В попытке вывести «Геному» на чистую воду, Владимир и Алексей прошерстили Интернет. И сделали шокирующее открытие: клиника положила глаз на Варвару Владимировну… еще на голосовании по поправкам в Конституцию.

– На выборах на улице возле участка раздавали бланки на бесплатные продуктовые наборы. Их вручали пожилым, записывали координаты. Вручили и мне, – вспоминает Плакса. – Обещали, что продукты привезут уже через неделю.

Правда, для этого нужно было сделать звонок по номеру, указанному на бланке. И он поразительным образом напоминает тот, с которого бабушку 40 минут уговаривали полечиться.

Мало того, Варвара Владимировна оказалась не единственной, кому пообещали бесплатные продукты в обмен на имя и номер телефона.

– На днях моей маме вручили талон гуманитарной помощи, – рассказала в сети петербурженка Татьяна. – Я позвонила по указанному телефону. Молодой человек ответил, что да, они раздают пожилым людям такие наборы, и что со мной завтра свяжутся. На следующий день все тот же молодой человек позвонил и захотел побеседовать именно с мамой, а не со мной. Когда я сообщила, что она без моего ведома не совершает никаких действий, трубку повесели.

Такой талон на питание на улице выдали и Варваре Владимировне, и другим пенсионерам. Фото: СОЦСЕТИ

Аналогичную историю описывает и пользовательница «Инстаграма» Стефания. Ее бабушке позвонили из клиники «Генома человека» после того, как «им из больницы прислали карточку» женщины и «они увидели, что все плохо». Специально для пенсионерки нашелся последний номерок на сегодня. Обследование стоит 50 тысяч, но только для нее готовы сделать скидку до 15. Такси до клиники с остановкой у банка прилагается.

– Я запретила бабушке куда-либо ехать и начала объяснять, что это разводилово. Но у нее зазвонил второй мобильник, – рассказывает Стефания. – Полчаса моя бабушка беседовала с сотрудницей клиники и пыталась отказаться. Та парировала: «Ваши родные эгоисты!», – и, в красках рассказывая про тромбы, инфаркты, инсульты и онкологию, посоветовала приехать к ним тайком от родственников. В конце концов, бабушка повесила трубку, выключила телефон и перекрестилась.

Когда история Варвары Владимировны получила огласку в соцсетях, с ее семьей связался один из тех таксистов, что возят пенсионеров к «Геноме» и обратно. Он признался, что перевез в клинику очень много стариков. И каждый раз это был корпоративный безналичный заказ.

– Я давно понял, что разводят на очень крупные суммы, – анонимно сообщил водитель. – Обзванивают пенсионеров, типа бесплатное обследование. А потом бабушки даже боятся признаться родственникам.

20 ПАЦИЕНТОВ

Сразу после визита в клинику семья Плаксы посетила прокуратуру и подала заявление. Материалы перенаправили в полицию и приобщили к делу, в котором уже около 20 пострадавших. Первая пожилая клиентка, которую также возили на такси и «поили» капельницами, отдала клинике в ноябре 2019-го 183 тысячи рублей. Но это по факту: по договору, она потратила только 11 тысяч рублей.

Жертвами лже-медиков стали мужчины и женщины преимущественно 1930-х годов рождения. Суммы варьируются от 100 до 200 тысяч рублей. При этом уголовное дело все еще не завели. По словам семьи Варвары Владимировны, правоохранители заявили им, что оглаской они сорвали спецоперацию: врачей-оборотней якобы уже давно вели и готовы были взять, но вскоре после того, как поднялся шум, клиника закрылась.

Правда, по документам, лечить на 6-й линии Васильевского продолжают до сих пор. Судя по данным Федеральной налоговой службы, «Генома человека» работает здесь с начала 2018 года и даже имеет лицензию на медицинскую деятельность. Правда, трудится там почему-то только один сотрудник.

Связаться с «Геномой» «Комсомолке» не удалось: телефоны клиники не отвечают, сайт недоступен, а на электронные письма немногословно отвечает наемная бухгалтерия, которая за скромное вознаграждение, помимо медцентра, обслуживает еще множество ИП и фирм Петербурга, от торговцев одеждой до штукатурщиков.

ОБМАН. ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ

Варвара Владимировна лишь одна из многих пенсионеров, заплативших за переживания о своем здоровье втридорога.

– Доля пожилых людей среди потерпевших от мошенников составляет почти 80 процентов, – отмечают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – По данным Росстата, каждый четвертый пенсионер одинок и нуждается в общении и моральной поддержке. А значит, он автоматически становится уязвимым и внушаемым для аферистов.

Впрочем, хотя за весь прошлый год 97 процентов фактов мошенничества в Петербурге провернули с помощью телефонных звонков, Интернета и банковских карт, преступники не брезгуют переодеться в белое пройтись по квартирам с БАДами и чудо-приборами от всех болезней. Для пущей убедительности такие гости могут продемонстрировать фальшивую лицензию на товар. Впрочем, лицензия может быть и настоящей. Вот только цена будет отличаться от реальной в разы – как матрас Варвары Владимировны.

Пример прибора от всех болезней. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Вот лишь несколько примеров потерпевших от мошенников в белых халатах за 2020 год:

– 62-летняя жительница Купчина перевела «инспектору ревизионной юстиции по лекарствам», который обработал ее по телефону, полмиллиона рублей за препарат для суставов. Волшебное средство (на деле – БАД) доставлял курьер;

– 82-летняя жительница Центрального района услышала по телефону от «врача крупного медцентра», что умирает, и купила БАДов на 240 тысяч рублей;

– 82-летняя жительница Калининского района после обследования «медиками» на дому купила прибор от всех болезней за 49 тысяч рублей. Ее 85-летний сосед был готов отдать за такой же 36 тысяч (вообще аппарат стоил 265 тысяч, но ему сделали скидку), вот только визит в сберкассу в сопровождении «медиков» заинтересовал сотрудников банка, которые и вызвали полицию.

В апреле в Петербурге осудили группировку из 20 (!) мошенников, которая за три года торговли БАДами успела навариться на блокадниках и ветеранах на семь миллионов рублей. Только двое из преступников получили реальные (и вполне скромные) сроки, а остальные отделались условкой.

Но, пожалуй, самое громкое дело о медицинских мошенниках раскрыли осенью прошлого года. Причем ход ему придали только после визита двух пострадавших пенсионерок к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Речь шла о медцентре «Верба», где пенсионеров разводили на «на срочное лечение в кредит.

В Москве и Петербурге провели 40 обысков. Фото: ГСУ СК по Санкт-Петербургу

Специалисты ГСУ СК по Санкт-Петербурга тогда выявили дюжину эпизодов мошенничества на более чем полтора миллиона рублей. В разводе стариков на деньги участвовало 11 человек, а в цепочке обмана были не только «Верба», но как минимум еще три клиники: обыски прошли по 40 адресам Петербурга и Москвы. Мошенники настолько размахнулись, что даже давали рекламу в СМИ и открыли собственный колл-центр.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Александр СОЛОНИН, генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга:

– Схема заманивания на бесплатную диагностику с последующим запугиванием, психологическим давлением, оплатой или оформлением кредитов на значительные суммы в Петербурге действительно встречается. В основном, направлена эта схема на людей пенсионного возраста и граждан со сниженным критическим мышлением.

Сама бесплатная консультация не выдерживает никакой критики и идет в разрез с порядками оказания медпомощи и клиническими рекомендациями, а себестоимость предлагаемых услуг необоснованно высокая. Нередко для обзвонов мошенники покупают телефонные базы.

На мой взгляд, чтобы остановить это, нужна более прозрачная и освещаемая в СМИ работа контролирующих органов – в частности, МВД, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, которые могут проверить наличие в клинике специалистов, оборудования и лицензий.

Самому пациенту нужно четко понимать: если медицинская услуга бесплатная, ее должны предоставлять в рамках программы ОМС. Поэтому стоит узнать, входит ли клиника в программу государственных гарантий. Мошеннические клинки, естественно, в ОМС не входят. Тревожным знаком будет и то, что с вами общается не только врач, но и менеджер.

Важно уточнить и квалификацию врача: нередко «доктора», которые проводят бесплатную диагностику, некомпетентны и не имеют сертификата по направлению и допуска к деятельности. Если же у клиники есть сайт, то он, скорее всего, не будет содержать всей информации – лицензий, сведений о врачах и их образовании, - как того требует от медицинских организаций Роскомнадзор.

КОМПЕТЕНТНО:

Анна КРЮКОВА, юрист в сфере медицинского права:

– Не всегда мошенничество в обывательском смысле соответствует мошенничеству в юридическом. Так называемое психологическое давление и попытку развода на дорогостоящую покупку мы с вами встречаем в каждом магазине.

Что касается медицинских услуг, то, какой бы ни была их стоимость, человек подписывает информированное добровольное согласие. И вопрос признания договора недействительным будет зависеть от того, что именно было в этом согласии. Закон о защите прав потребителей запрещает навязывать одну услугу вслед другой, но если в договоре все указано, а человек дееспособен, то расторгнуть договор и получить деньги обратно будет очень сложно.

Если же человек в момент заключения договора или совершения покупки не отдавал отчет своим действиям – например, был под гипнозом или воздействием препаратов, – то этот факт придется доказать. В противном случае получится, что человека просто уболтали на покупку или лечения в кредит.

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