Обновленные трассы и задел на будущее

В 2021 году будет обновлено около 150 км региональных трасс. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глобальное дело 2020 года, которое заканчивают дорожники Ленобласти, разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры региона. Она определит судьбу области на 15 лет вперед. Но принес 2020 год и не столь масштабные, но от того не менее важные достижения.

1. Отремонтировали 262 километра дорог

На починку региональных дорог потратили в сумме почти четыре миллиарда рублей. Большую часть трасс обновили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Особое внимание уделили вылетным магистралям - тем, что связывают Ленобласть с Петербургом. Работы провели по 28 адресам, среди которых Дорогая жизни, Токсовское и Выборгское шоссе, трассы Зеленогорск - Приморск - Выборг и Санкт-Петербург - Запорожское - Приозерск.

Чтобы продлить срок службы покрытия, в ход пустили новые технологии - щебеночно-мастичный асфальт и метод «Суперпейв», когда смесь подбирают для каждой конкретной дороги индивидуально.

В следующем году уже задумали обновить около 150 километров региональных трасс на два миллиарда рублей.

- Летом мы провели встречи с жителями в каждом районе, и их предложения нашли отражение в программе дорожных ремонтов, - отмечает глава комитета Ленобласти по дорожному хозяйству Денис Седов. - Список объектов еще будет дополняться.

Пока в программе ремонта на 2021 год 22 адреса, в том числе нагруженные Гостилицкое шоссе и трасса Красное Село - Гатчина - Павловск.

2. Запустили развязку в Мурино

Дорожный фонд пополнила развязка в Мурино, которая серьезно облегчила выезд и въезд в западную часть молодого города. В течение года продолжали строить путепровод во Всеволожске и - с опережением - два моста: через Волхов (в Киришах) и Свирь (в Подпорожье).

В 2021-м продолжится реконструкция Колтушского шоссе, для которой придется изъять свыше ста земельных участок, а также начнется долгожданная стройка обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта, вопросы с Минобороны улажены.

Асфальтом начнут покрывать гравийные участки дорог Громово - Яблоновка, Комсомольское - Приозерск, Копорье - Ручьи и Павлово - Луга.

3. Монтируют первые автоматические пункты контроля для грузовиков

В регионе начали появляться первые пункты автоматического весогабаритного контроля. Их цель - остановить езду по области перегруженных машин, которые в стремлении сэкономить пачкают и ломают дороги. Уже заканчивают монтаж трех таких пунктов на трассах Санкт-Петербург - Запорожское - Приозерск, Огоньки - Стрельцово - Толоконниково и Осиновая роща - Магистральная.

В следующем году четыре пункта контроля для грузовиков заработают на Токсовском шоссе, Дороге жизни, автодорогах Зеленогорск - Выборг и Голубые Озера - Поляны.