Развивается транспортная сеть и судоходство

С ноября общественные автобусы начали обрабатывать дезинфицирующим «туманом». Фото: Олег ЗОЛОТО

Ковид не помешал Ленобласти продолжить расширять транспортную сеть и даже развивать судоходство.

1. Сделали автобусы безопаснее

С ноября общественные автобусы начали обрабатывать дезинфицирующим «туманом». За счет разбрызгивания мельчайших капелек раствор быстро заполняет все пространство и проникает в труднодоступные места. Всего с начала пандемии «туманом» и другими методами обработали более 51 тысячи объектов Ленобласти общей площадью свыше 8,5 миллиона «квадратов».

Безопаснее стали и способы оплаты проезда. В июле бесконтактной системой, которая позволяет пассажиру расплатиться смартфоном, умными часами, банковской картой или любым другим устройством с NFC-чипом, пополнили маршруты муниципальных автобусов Всеволожска, Пикалево, Волхова, Тихвина и Выборга. В сумме такой технологией уже оснастили более 180 бортов на 50 маршрутах.

2. Поддержали переход на газ

В августе регион увеличил субсидии тем перевозчикам, которые перешли на газомоторное топливо. Компенсация достигает 400 тысяч рублей. Распространяется субсидия и на обычных жителей Ленобласти, которые ездят на газу. Около 120 газовых автобусов уже катает пассажиров между Петербургом, Гатчиной и Тосно.

Параллельно в области действует льготная программа развития сети газозаправочных станций, а также сниженная вдвое ставка транспортного налога для владельцев транспорта на газе.

3. Улучшили доступность Кудрово

Весной запустили первые автобусы по Кудровскому проезду, доселе доступному только легковушкам. Маршрут № 596Б связал город-спутник со станцией метро «Улица Дыбенко».

А в первых числах декабря власти Ленобласти обсудили с Октябрьской железной дорогой запуск электрички в Кудрово. Маршрут пройдет от станции Волковская через Ладожскую, а три платформы расположат не дальше, чем в пятидесяти метрах от дорог. Пустить первую электричку планируют в середине 2021 года.

4. Занялись очисткой дна Волхова

Летом стартовали работы по увеличению размеров судового хода Волхова.

- После очистки дна глубина судового хода может составить почти два с половиной метра, что обеспечит условия для стабильного развития нового туристического маршрута «из варяг в греки» от Старой Ладоги до Великого Новгорода, - объясняет председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк.

Дно расчищают с помощью многолучевых эхолотов и мощного плавкрана, а тактику действий определяют водолазы: одни препятствия разрушают, другие поднимают из воды.