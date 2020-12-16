Ленобласть лидер по производству молока, яиц и рыбы

Область обеспечивает молочными продуктами себя и соседние регионы. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Агропромышленный комплекс Ленобласти бьет свои же рекорды. К примеру, собрано 157 тысяч тонн зерновых культур, что на 11,4 тысячи тонн больше, чем в прошлом году, и на 17 процентов выше показателя, установленного Минсельхозом РФ для этой территории. И так буквально по каждому пункту. Выходит, опасения, что на фоне пандемии не удастся сохранить позицию региона-лидера, оказались напрасными. Область обеспечивает продуктами не только себя, но и работает на экспорт. В этом году его объем составил 330 миллионов долларов США, что на 15 миллионов больше, чем годом ранее. Объем валовой продукции АПК - 260 миллиардов рублей, это на 11 миллиардов больше, чем в 2019-м.

- Такие результаты стали возможными благодаря мастерству и упорству земледельцев, применению современных сортов, технологий, техники и стабильной господдержке, - заявил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко на традиционной пресс-конференции по итогам года.

1. В области поддерживают фермеров. В 2020 году гранты получили 48 человек, им выдали 192,6 миллиона рублей. По итогам года общий объем поддержки малых форм - 550 миллионов рублей, или 10 процентов от всей поддержки АПК. И это все оправдано. В общем объеме производства на долю фермеров приходится 3,7 процента продукции.

2. Поддерживается и программа комплексного развития сельских территорий. Самое большое достижение - жилье для работников аграрной отрасли. Оно строится по четкому графику. По итогам года будет введено 3,5 тысячи квадратных метров. Также отремонтировано четырнадцать сельских домов культуры и проложено 28 километров дорог, 54,1 километра сети газоснабжения, завершено строительство ФАПа в деревне Овсище Сланцевского района, физкультурно-оздоровительных комплексов в деревне Будогощь Киришского района и поселке Плодовое Приозерского района, системы водоснабжения в поселке Бегуницы Волосовского района, реализовано 29 проектов по благоустройству сельских территорий.

3. Кроме того, в Ленобласти готовят к запуску торговый дом для фермеров. Площадка должна наладить взаимодействие торговых сетей и фермерских хозяйств. Таким образом продукты, выращенные в 47-м регионе, будут поставлять в магазины напрямую.

- Сегодня отрабатываются механизмы, площадки, стандарты. В каких районах города, каким образом будет реализовано, потому что предложений достаточно много. У нас есть четкое взаимодействие с Санкт-Петербургом. Сейчас идут технические согласования, - заявил председатель.

КОНКРЕТНО

По итогам года собрано:

зерна - 158,2 тыс. тонн (+12,6 тыс. тонн к 2019 году)

картофеля - 205 тыс. тонн (+0,2 тыс. тонн)

овощей - 150 тыс. тонн (+5,4 тыс. тонн)

овощей защищенного грунта - 60 тыс. тон (+4,9 тыс. тонн)

грибов - 5,5 тыс. тонн (в 3 раза больше, чем в 2019 году)

ягод - 156 тонн (в 2,5 раза больше, чем в 2019 году).

заготовлено кормов: 442 тыс. тонн (111% к 2019 году).

Произведено:

молока - 650 тыс. тонн (+12,7 тыс. тонн к 2019 году)

мяса - 378,1 тыс. тонн (+1,7 тыс. тонн)

яиц - 3,2 млрд шт. (+120 млн штук).

вылов рыбы: 22,6 тыс. тонн (+0,1 тыс. тонн)

выращено рыбоводной продукции - 12 тыс. тонн (+1,2 тыс. тонн)

выпущено рыбной продукции - 61,2 тыс. тонн (+1,7 тыс. тонн).