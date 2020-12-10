Комитет по культуре Ленобласти: От онлайн-спектаклей до Дворца искусств

Ленинградская область прошла испытание этого года достойно, даже день Ленобласти смогли отметить, пусть не масштабно, камерно, но все же. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Даже при всех ограничениях туристический сезон в Ленобласти состоялся: за неимением внешнего туризма активизировался внутренний. Так, за три летних месяца регион посетил 1 миллион туристов (в прошлом году было 1,9 миллиона).

Ленинградская область прошла испытание этого года достойно, даже день Ленобласти смогли отметить, пусть не масштабно, камерно, но все же.

Работы по реставрации памятников культуры тоже не останавливались - Новая Ладога, Выборг, звонница Тихвинского монастыря. Активно идут работы в Рождествено, скоро завершатся работы в музее «Дом станционного смотрителя» и начнется реставрация самой усадьбы.

А еще начали работы по созданию палеонтологического парка в недействующей части Путиловского карьера. Активно в этом году развивали экскурсионный туризм, который также тесно связан со сферой культуры. Так, были созданы маршруты «Звезда победы», сельские маршруты, экомаршруты.

Отдельное внимание - памятникам культуры. В конце года в правительстве Ленинградской области выделили даже комитет - по охране и реставрации.

И еще одно очень важное событие: у Ленинградской области официально появился свой Дворец искусств. В него переименовали бывший петербургский Дом культуры имени Горького, который область выкупила у Федерации профсоюзов. В начале ноября здесь состоялся первый совместный онлайн-концерт симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» и Театра на Васильевском.

"Театр на Васильевском" получит новую жизнь. ФОТО: "Театр на Васильевском"

А В ЭТО ВРЕМЯ

25 декабря после масштабной реставрации начнет показ спектаклей обновленная Большая сцена Театра на Васильевском.

На важную дату запланирована премьера - шекспировский «Сон в летнюю ночь» режиссера Руслана Нанавы. И это, пожалуй, первый случай, когда у спектакля может быть два первых показа. Весной его показали зрителям в онлайн-формате, теперь же готовы сыграть в зале, пусть и заполненном по нынешним правилам всего лишь на четверть. Кстати, спектакль уже включен в лонг-лист премии «Золотая маска - 2021».

Напомним, решение о реконструкции было принято еще в 2018-м. На это было выделено 150 миллионов рублей. Осенью прошлого года завершился первый этап - своего рода подарок к 30-летию. Второй начался этим летом. Полностью переделали сцену, закупили новое оборудование, расширили закулисную часть, привели в порядок гримерные, цеха, административные помещения, обновили коммуникации и отреставрировали фойе и старинную парадную лестницу.

Работы не прекращались даже во время карантина, впрочем, как и активная творческая жизнь. Два месяца начиная с апреля актеры проводили онлайн-фестиваль видеосказок, в Интернете транслировали видеозаписи спектаклей золотого фонда театра. Ко дню рождения Ленобласти создали видеопроект «Там, где живет вдохновение» - артисты, известные широкой публике по спектаклям, фильмам и телевизионным сериалам, рассказывали в социальных сетях об истории и культуре Ленинградской области, о знаменитых деятелях искусства, живших и творивших на ее территории.