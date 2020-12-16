Праздничные скидки в «Билайн»: Samsung Galaxy А51 от 399 рублей в месяц. Фото предоставлено ПАО «ВымпелКом».

В преддверии долгожданных праздников «Билайн» предлагает по-настоящему новогодние скидки: более 50% на смартфоны Samsung Galaxy. Скидки действуют при покупке устройства в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами.

В акции участвуют 23 популярные модели линейки Samsung Galaxy, среди которых недорогие и функциональные смартфоны, а также последние новинки и флагманы.

Например, приобрести Samsung Galaxy A51 64ГБ можно всего за 9 576 рублей или за 399 рублей в месяц в кредит без переплат на 24 месяца. В акционный комплект также входят: тариф из линейки «Близкие люди», опция «6 500 рублей на связь по акции» на 12 месяцев и дополнительные товары на сумму не менее 5 414 рублей. Общая стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции - 21 490 рублей.

Акция проводится с 01.12.2020 года по 17.01.2021 года. Количество товаров ограничено