Полиция проверяет жалобу о жестоком избиении детей горе-матерью в Мурино

Полиция проверяет заявление о жестоком обращении с детьми матерью в Мурино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция проводит проверку после сообщения местной жительницы о ненадлежащем воспитании двух несовершеннолетних детей. Женщина - бабушка 9-ти -14-летней девочек, обратилась 13 декабря 2020 года в правоохранительные органы, устав наблюдать за тем, как ее дочь издевается над дочерьми.

- Женщина рассказала, что ее 37-летняя дочь проживает в квартире-студии в Мурино с двумя девочками. Бабушка пояснила, что воспитанием и содержанием внучек она занимается сама, в то время как их мать ведет асоциальный образ жизни, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Когда горе-мать приходит домой, избивает дочерей. После этого девочки сбегают из дома и сидят в подъезде, прячась от жестокой родительницы.

- Несовершеннолетние госпитализированы в медицинское учреждение: у них диагностированы многочисленные ссадины. Дети опрошены. Полицейским сами дети пояснили, что хотят остаться с бабушкой, - пояснили в полиции.

Известно, что мать девочек ранее уже привлекалась к административной ответственности по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей. На данный момент продолжается проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.