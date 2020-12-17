Неочевидные итоги 2020-го: Тренд на человечность и переоценка ценностей

Колокольня могла бы привлечь туристов и оживить экономику района. Иллюстрация: Юлия Михайлова.

Только ленивый еще не писал про тренды уходящего 2020 года. Удаленка, самоизоляция, переход в онлайн - все это лежит на поверхности. Но есть тенденции, возможно, не совсем очевидные, которые влияют на нас не менее сильно.

ФЕНОМЕН ВЗАИМОПОМОЩИ

В 2020 году во всем мире в несколько раз увеличилось количество волонтеров. Чтобы противостоять коронавирусу и его последствиям, люди объединялись и помогали друг другу. В этом году мы видели много примеров такого объединения. Это и важная поддержка врачей, и простая, но очень ценная помощь пожилым в доставке продуктов. Удивительно, но практически одномоментное закрытие границ, тотальный переход всех процессов в онлайн и, наконец, самоизоляция сделали нас ближе, мы ощутили потребность друг в друге. Поняли, что вместе пройти этот сложный этап будет проще. Хорошо, если со временем у нас появятся и другие поводы для единения. В Петербурге их даже искать не нужно. Каждого горожанина волнует сохранение и воссоздание утраченных архитектурных шедевров. Городу нужны новые проекты, способные сплотить его жителей и, наверное, сегодня они нужны как никогда.

ПОГРУЖЕНИЕ В СЕБЯ

Изоляция многих заставила взглянуть на себя по-новому: открыть в себе новые черты и страхи. Кто-то понял, что не может находиться один, кто-то открыл в себе лидерские качества и стал душой онлайн-компании. Люди начали больше уделять внимания родным и близким, своему здоровью, научились радоваться мелочам, которые раньше не замечали. Коронавирус помог нам осознать, кто из окружения по-настоящему дорог, а кто, напротив, совершенно не значим. Так что в 2020-м многое встало на свои места.

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

После режима самоизоляции многие поняли, насколько нам не хватает элементарных прогулок, общения с друзьями, встреч в парках, кафе. Чем чаще мы видимся друг с другом онлайн, тем выше начинаем ценить личное общение. Рано или поздно пандемия закончится, в город вернутся туристы, но многие горожане не станут спешить в центр. Они будут искать для прогулок новые, красивые и уютные общественные пространства. А таких в Петербурге немало. Взять хотя бы Смольный монастырь. По статистике, петербуржцы заглядывают в эту часть города раз в месяц и реже, а туристы и вовсе не доходят до уникального памятника архитектуры. В последнее время часто говорят о воссоздании рядом с монастырем колокольни Смольного. Именно так задумывал ансамбль архитектор Растрелли. Появление новой доминанты в этой части Петербурга пошло бы на пользу экономике района и города и подчеркнуло бы красоту Северной столицы, добавив акцент, задуманный великим зодчим.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Пандемия преподала нам много важных уроков и один из них - это понимание социальной ответственности. Каждый человек сам отвечает за свое поведение, свою жизнь и жизнь своих близких, решает, соблюдать правила безопасности или нет. Но не все зависит от нас. Когда мир справится с коронавирусной инфекцией, наш город ждет всплеск туристической активности. И здесь важно подумать о том, как обеспечить безопасность жителям и гостям? Об этом было сказано выше: появление новых общественных пространств поможет избежать толп в центре, создаст новые точки притяжения, поможет поддержать экономику и открыть новые рабочие места. И кто знает, может быть, со временем эти пространства станут новыми символами Петербурга, известными далеко за пределами Северной столицы.