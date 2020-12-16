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Музей истории пивоварения переехал в центр Санкт-Петербурга

В экспозицию вошли старинные кружки, древний котел, весы-коромысло и другие удивительные предметы, рассказывающие о прошлом и настоящем пенного напитка
Маргарита РЕПИНА
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Музей расположился по новому адресу - Казанская улица, 7. Фото предоставлено «Музеем истории пивоварения». Фото предоставлено «Музеем истории пивоварения».

Музей расположился по новому адресу - Казанская улица, 7. Фото предоставлено «Музеем истории пивоварения». Фото предоставлено «Музеем истории пивоварения».

Петербургский Музей истории пивоварения - первый в стране музей, посвященный популярному во всем мире пенному напитку. Четверть века назад уникальная коллекция разместилась на территории старейшего Пивоваренного завода имени Степана Разина, который в 1995 году праздновал 200-летие. В число экспонатов вошли удивительные и редкие предметы - старинные пивные бутылки, глиняная посуда, этнографические приспособления ХVIII - ХIХ веков для приготовления пива и другая атрибутика.

В 2020 году в жизни музея началась новая глава - он переехал с окраины в самый центр Петербурга. Посетить музей стоит, даже если вы равнодушны к «жидкому хлебу». Экспозиция рассказывает об истории завода Степана Разина, пивоварении, а также культуре потребления пенного.

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