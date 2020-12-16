Такое бывает раз в 20 лет: в Пулковской обсерватории объяснили, как повлияет на людей встреча Сатурна с Юпитером 20 декабря 2020 года

Увидеть планеты-гиганты можно невооруженным глазом Фото: Михаил ФРОЛОВ

У петербуржцев есть уникальный шанс увидеть сближение двух крупнейших планет Солнечной системы – Сатурна и Юпитера. Такое космическое явление случается с периодичностью раз в 20 лет. Максимально близко друг к другу эти гиганты подойдут 20 декабря 2020 года, но уже сейчас их можно увидеть невооруженным глазом. Правда, для этого должно повезти с погодой.

- Конечно, тучи и городская засветка мешают любоваться этим явлением, - отметила ученый секретарь ГАО РАН Татьяна Борисевич. – Но если небо чистое, вы увидите две звезды – одна поярче, другая потусклее. Они сейчас должны быть на Юго-Западе. Вот если вы раскроете ладошку и растопырите пальцы, вот примерно на таком расстоянии друг от друга они и будут. И еще достаточно долго.

Что касается самочувствия, то за него землянам можно не переживать планеты находятся слишком далеко от нас, чтобы сильно влиять.

Серьезного влияния на людей планеты не окажут. Они от нас слишком далеко Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

- Из-за большой удаленности Сатурн и Юпитер не смогут вызвать сильного возмущения на Земле, - поясняет Татьяна Борисевич. – Конечно, планеты всегда влияют друг на друга, но в данном случае это очень малые величины, и на мне стоит принимать их во внимание.

Если же петербуржцам не удастся увидеть сближение планет-гигантов, ждать следующего космического явления десятки лет не придется. 21 декабря, например, наступит астрономическая зима: в 13.02 Земля пройдет точку зимнего солнцестояния, и наступит самая длинная ночь.

А 4 января жители смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды. Он, как отметила Борисевич, не такой яркий, как недавно прошедшие Геминиды, но в ситуации, когда с развлечениями туго, это прекрасный повод заняться наблюдениями за этими чудесными явлениями в космосе.