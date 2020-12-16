Роспотребнадзор: Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, а информация про локдаун – фейк

Роспотребнадзор призвал не верить фейкам о локдауне в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Роспотребнадзоре поспешили опровергнуть набирающую популярность в Сети информацию о введении тотального локдауна в Санкт-Петербурге перед Новым годом. По словам главы управления ведомства по городу, для введения новых ограничений нет никаких объективных причин.

- Этот вопрос даже не рассматривается. Да, ситуация все еще напряженная. Около 70 человек заболевают сейчас на 100 тысяч населения. Но мы точно вышли на плато и держимся на нем несколько дней. Хочется, чтобы так оставалось и дальше. Однако пока очень сложно с оказанием стационарной медпомощи, мало коек в резерве. Но мы должны устоять, - подчеркнула Наталья Башкетова.

В соцсетях и мессенджерах набрал популярность фейк о грядущем локдауне в городе. За это предусмотрена уголовная ответственность. Фото: СОЦСЕТИ

Вслед за выступлением Роспотребнадзора свое слово вставили и в Смольном. Как рассказывает вице-губернатор Олег Эргашев, власти Северной столицы считают текущие запреты достаточными и полезными.

- Следует отметить тенденцию стабилизации заболеваемости. Последний еженедельный прирост составил всего 1,1%. Ограничительные меры сыграли свою роль и на данный момент их достаточно. Но ситуация еще может измениться. В локдауне нет никакой необходимости. У нас только точечные меры, позволяющие снизить уровень заболеваемости, а также сберечь экономику и сохранить здоровье петербуржцев, - отметил вице-губернатор.

И в Смольном и в Роспотребнадзоре добавляют, что будущее города напрямую зависит от сознательности горожан и предлагают следовать формуле «носим маски, соблюдаем соцдистанцию, моем руки = снижаем рост заболеваемости».