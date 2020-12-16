Артем Дзюба: «Сегодня без шансов для «Спартака», в одну калитку»

Артем Дзюба подколол "Спартак" в послематчевом интервью, заявив о слабости соперника. Фото: ФК "Зенит"

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Спартаком» со счетом 3:1 вновь мастерски использовал свои навыки красноречия и сообщил, что у москвичей не было шансов в матче. В интервью клубной пресс-службе форвард с долей иронии подвел итоги дерби двух столиц.

- Будем откровенны, что сегодня без шансов для «Спартака». Можно сказать – в одну калитку. А Деян (защитник Деян Ловрен, забивший в игре автогол – Прим.ред.) сегодня даже чуть-чуть «шоумена» дал. Мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить – очень много моментов, - отметил Дзюба.

Сам Артем, к слову, забил во встрече последний гол, похоронив все надежды москвичей хотя бы на ничью. Форвард подчеркивает, что «Спартак» даже толком не мог выйти со своей половины поля, настолько мощный был прессинг со стороны сине-бело-голубых.

- У их нападающих не было шансов против наших защитников, а Ракицкий сегодня вообще король воздуха. На всех участках поля мы «Спартак» переиграли, почти все единоборства выиграли, качественный матч все провели. Когда у нас все в обойме, у соперников шансов мало, - подытожил Артем.

Добавим, что во время огненного матча произошла драка болельщиков, хотя трибуны были практически пустыми. А после игры зенитовцы поиздевались над соперником в соцсетях, используя забавную фразу Кокорина.