Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 17 декабря 2020 года: Официальный выход на плато по заболеваемости и новый рекорд по числу госпитализаций

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 17 декабря 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все важные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 17 декабря 2020 года. За минувшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3758 человек. В Смольном считают, что причины небольшого роста заболеваемости могут быть в проведении многотысячных концертов в конце ноября.

- Всего с начала пандемии в городе врачи диагностировали COVID-19 у 185 780 человек. Умерли от инфекции 6529 горожан (+69 за сутки), а выздоровели 105 665 (+3168), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Роспотребнадзор объявил об официальном выходе на плато по заболеваемости инфекцией в городе. По словам главы ведомства Натальи Башкетовой, власти видят стабилизацию эпидситуации и даже не рассматривают варианты введения новых ограничений, о которых так трубили все соцсети.

При всех хороших новостях настораживает, что накануне Северная столица установила новый антирекорд по суточному числу госпитализаций – больше тысячи человек попали в стационары с коронавирусом или пневмонией.

Петербургская компания запустила производство вакцины от COVID-19 для начала прививочной кампании населения. К концу декабря ожидается синтезирование примерно 1 миллиона доз. А дальше – наполеоновские планы, обороты могут вырасти в 3-4 раза.

Что касается Ленобласти, то там общее число зараженных инфекцией за все время пандемии составляет уже 20 400 человек, из них у 224 коронавирус выявили за прошлые сутки. Полностью выздоровели 18 072(+673), а умерли 183 (+0).