Хулиганы затушили снегом "Вечный огонь" на Марсовом поле в Санкт-Петербурге

Полиция разыскивает хулиганов, потушивших "Вечный огонь" на Марсовом поле Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге очередные хулиганы покусились на мемориал "Борцам революции". В ночь на четверг, 17 декабря 2020 года, двое человек затушили "Вечный огонь" на Марсовом поле. Прохожие заметили, что на памятнике погасло пламя и сразу же сообщили об этом в отделение МВД Центрального района.

- Стражи порядка проверили сообщение от граждан и связались с уполномоченной организацией, которая быстро восстановила пламя на "Вечном огне", - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Чтобы установить, почему потух огонь, полицейские просмотрели видео с камер наблюдения, установленных вокруг мемориала. На кадрах они увидели двух человек. Примерно за 12 минут до полуночи они забросали пламя снегом, после чего поспешили скрыться.

На данный момент полиция устанавливает личности хулиганов и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в начале мая петербурженка тоже затушила огонь на Марсовом поле. После женщина, мать двоих детей, попросила прощения на камеру у всех горожан и попыталась объяснить свой поступок якобы бедственным положением. Тогда женщину привлекли к административной отвественности и отпустили.

Однако, порой за подобные действия бывает и более суровое наказание. В 2019 года его тоже потушила компания хулиганов. От ответственности им уйти не удалось, и они ответили за свои действия по полной программе: в их отношении возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.