Удаленка, здоровые дома и рост цен: Чем 2020 год запомнился рынку недвижимости

На днях воссозданный Лесной корпус показали журналистам. Фото предоставлено застройщиком.

Пожалуй, чаще всего в уходящем году нам приходилось слышать фразу, что «мир никогда не будет прежним». Покупателей жилья это интриговало и немного пугало. Сейчас уже можно говорить о наступившей новой реальности и делать выводы. Вместе с экспертами Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») мы вспомнили основные тренды уходящего 2020-го и попытались понять, как они повлияют на рынок новостроек в будущем.

ПЕРЕХОД НА УДАЛЕНКУ

Одной из главных особенностей 2020 года стал массовый переход людей на удаленку. Тысячам организаций из-за пандемии пришлось перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. Сделки на рынке недвижимости тоже перешли в онлайн-формат: застройщики один за другим осваивали дистанционные показы квартир, цифровую ипотеку, онлайн-подписание документов и даже удаленную передачу ключей в готовых домах.

- Это был непростой период, но мы получили ценный опыт и хорошо поработали над качеством коммуникаций внутри компании. Все бизнес-процессы стали более быстрыми и удобными. Можно сказать, что за этот год, несмотря на ситуацию с вирусом и удаленную работу, мы стали даже ближе и к друг другу, и к нашим клиентам, - говорит президент Группы RBI Эдуард Тиктинский.

СТРОЙКИ БЕЗ ОСТАНОВКИ

В отличие от Москвы стройки в Петербурге в пандемию не останавливались, большинство застройщиков планы по реализации проектов не меняли. Группа RBI, кроме строительства жилых домов, продолжала реконструкцию Левашовского хлебозавода и завершила воссоздание Лесного корпуса на территории санатория «Сестрорецкий курорт». Сейчас все желающие могут увидеть его таким, каким он был много лет назад. Примечательно, что эта реконструкция шла без закрытия санатория: территория здравницы по-прежнему открыта, доступ к пляжу не ограничен и никаких глухих заборов вокруг построек не появилось.

- Воссоздавать объекты культурного наследия непросто, но эмоционально очень здорово. Мы гордимся тем, что можем заниматься такой работой. Нам важно чувствовать свою причастность к чему-то очень важному, - считает Эдуард Тиктинский.

Кстати, на территории курорта застройщик также реконструировал два спальных корпуса советских времен. Аварийные объекты превратились в современные комфортабельные и красивые здания, а ранее пустовавшие номера снова можно арендовать или даже приобрести в собственность.

РОСТ СПРОСА

В этом году на фоне пандемии и нестабильной экономики спрос на недвижимость заметно вырос. Квартиры или загородные объекты покупали даже те, кто не планировал делать это прямо сейчас. Причем особый интерес у покупателей вызывало малоэтажное жилье.

- В наших загородных проектах спрос вырос примерно на 70 процентов. Например, уже почти раскуплен сданный в этом году комплекс EcoCity в семи километрах от города, во Всеволожском районе. Люди поняли: самоизолироваться лучше в комфортных условиях, ближе к природе, а не в тесной городской квартире, - говорит директор по маркетингу компании RBI Михаил Гущин. - Росту спроса способствовали и льготная ипотека, и общая неопределенность в экономике, и желание людей сохранить сбережения.

Вслед за спросом выросли и цены - в среднем на 25-30 процентов.

ЗДОРОВЫЕ ДОМА

В этом году многие из нас переосмыслили свое отношение к жилью. Те, кто раньше воспринимал свою квартиру только как место для сна, теперь поняли, что это далеко не единственная ее функция. Дом должен быть комфортным (и здоровым) пространством для отдыха, работы и образования. И современные технологии помогают этого добиться.

- Комфорт во многом достигается за счет обеспечения базовых потребностей человека. Чистая питьевая вода, хорошая звукоизоляция, индивидуальные клапаны фильтрации воздуха - все эти решения сегодня норма в комфортклассе, не говоря уже о более высоких сегментах жилья, - говорит Михаил Гущин. - С учетом удаленки стал не так важен район проживания, условная близость к центру. В приоритете теперь качество проекта.

ГРАНИЦЫ СТИРАЮТСЯ

Между прочим, это еще одна тенденция последнего времени: границы между классами жилья стираются. Проекты комфорткласса в спальных районах Петербурга по своим характеристикам приближаются к проектам бизнес-уровня в центре. Они также оборудованы современными технологическими решениями, в них появляются столь востребованные сегодня общественные пространства, где жители дома могут отдыхать, заниматься спортом, работать. Выбор остается за покупателем.