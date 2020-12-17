Уголовное дело заведено после драки болельщиков «Зенита» и «Спартака» на стадионе в Санкт-Петербурге

После матча "Зенита со "Спартаком" возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление полиции по Петроградскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство» после драки, произошедшей на матче «Зенит»-«Спартак». Инцидент случился в самом начале встречи, когда пробравшиеся на трибуны фанаты устроили массовую потасовку. И это при том, что встреча должна была пройти практически без зрителей. В петербургском клубе уже заявили, что столичные гости купили билеты на «черном рынке».

- Уже на 4-й минуте встречи между болельщиками произошла конфликтная ситуация. С одной стороны в стычке было задействовано около 35 фанатов «Спартака», с другой – около 50 поклонников «Зенита», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, которая подчеркивает, что полиция занимает принципиальную позицию по поводу нарушений футбольных фанатов.

На трибуны были срочно введены силы правопорядки и часть из нарушителей оказалась в отделении. Среди них девять «спартаковцев» и пять фанатов «Зенита».

Еще пятеро болельщиков оказались в полиции, так как пришли пьяными на стадион.

А за день до матча страж порядка задержали троих москвичей, которые развернули на Дворцовой площади баннер с надписью «Фанат - не преступник». Им могут дать «административку» за несанкционированный пикет.

Напомним, что игра «Зенита» со «Спартаком» закончилась победой хозяев со счетом 3:1.