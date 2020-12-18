У меня есть бесконтактная карта. Как с ней можно экономить?

С приходом в нашу жизнь новых технологий все стало проще - все карты «хранятся» в телефонах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банковские карты, в том числе бесконтактные, сегодня уже прочно вошли в нашу жизнь. И функций у них все больше. Это уже не просто устройство для того, чтобы снять деньги в ближайшем терминале. Все гораздо сложнее и интереснее. Конечно, раньше всех все возможности «гаджетов» берут на вооружение более молодые и продвинутые пользователи. У тех, кто в возрастной категории 40+, с этим сложнее.

И в этом нет ничего такого. Подумаешь! Какие-то функции - так, на любителя, без них вполне себе можно прожить. Но когда с помощью банковских карт можно экономить - это уже другое дело. Экономия - это хорошо, это полезно. Особенно сегодня, когда из-за пандемии коронавируса многие потеряли в зарплате. Да даже если не потеряли, кто ж откажется сэкономить?

Давайте разберем самые распространенные способы.

КЕШБЭК

Самый, пожалуй, очевидный способ. Если коротко: ты оплачиваешь картой различные покупки, а в конце месяца какую-то часть из них тебе возвращает банк, чьей картой ты пользуешься. У разных банков ставки варьируются от 0,5% до 3%.

Свои кешбэк-программы, кстати, есть и у некоторых платежных систем. Например, пользователи, зарегистрировавшиеся в программе лояльности платежной системы «Мир», получают у ее партнеров кешбэк до 20%.

БОНУСЫ

По сути это тоже кешбэк, но с некоторыми оговорками. Определенный «процент» с покупок, сделанных с помощью карты, вам возвращают бонусами (или баллами, термины разнятся). Баллы можно тратить у различных партнеров банка,

оплачивая с определенными скидками (от 20 до 50%) различные товары и услуги - книги, билеты в кино, продукты в магазине, фастфуд, игрушки, бензин, мобильную связь и даже бытовую технику.

ПОЕЗДКИ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Конечно, в большей степени бонусные программы заточены на то, чтобы стимулировать нас, потребителей, совершать с помощью карт большее количество различных операций.

Но есть ведь и реальные ежедневные потребности, которые ты оплачиваешь в любом случае. Это в том числе и расходы на общественный транспорт.

Например, на поездках в петербургском метро можно экономить неплохие деньги (если посчитать месячные расходы), если пользоваться бесконтактной картой «Мир» или Единой картой петербуржца.

Посудите сами.

Обычная стоимость поездки в метро - 55 рублей.

Но она стоит уже 41 рубль (то есть скидка 14 рублей) - при оплате проезда бесконтактной картой «Мир». И 36 рублей (скидка 19 рублей), если платить Единой картой петербуржца.

Несложно подсчитать, что, если речь идет о семье из четырех человек, каждый из которых в будние дни совершает как минимум по две поездки на метро, ежемесячная экономия может составить 2 - 3 тысячи рублей.

Кстати, в настоящий момент эти скидки действуют до конца 2020 года.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФИШКИ

А еще у разных банков есть персональные тематические предложения для держателей карт, которые предпочитают оплачивать ими львиную долю своих ежемесячных расходов.

- Например, один банк разрешает своим клиентам баллами полностью (то есть не на 20 - 30%, как речь шла в главке «Бонусы», а на 100%) оплачивать железнодорожные билеты для путешествия по России.

- Другой - на те же 100% оплатить перелет и гостиницу.

- Третий дарит своим самым активным клиентам годовой туристический полис, который станет хорошим гарантом во время отпуска. (Ну да, во время пандемии так себе подарок, конечно).

В общем, сколько банков, столько и предложений. На всякий случай стоит изучить их - на сайте или обратившись к менеджеру в ближайшем отделении.

Главное тут, конечно, помнить одну очень важную вещь. В погоне за экономией не стоит ударяться в этакий шопоголизм. Ведь чем больше ты тратишь, тем больше получаешь бонусов, баллов, скидок. Но главное-то в том, что ты БОЛЬШЕ ТРАТИШЬ. Это хорошо и даже отлично, когда количество денег на карте позволяет. Но если есть плюс-минус четкий ежемесячный лимит, тут важно держать себя в руках. Поэтому позволю себе перефразировать «классика»: экономия должна быть экономной!

КСТАТИ, О МЕТРО…

В новогоднюю и рождественскую ночь подземку закроют

Да, последние годы метрополитен Петербурга не закрывался ни в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января), ни в рождественскую (с 6 января на 7-е). Но в этом году в Смольном приняли решение сделать исключение. Потому что коронавирус. Про обычный график метро 31 декабря в Смольном сообщили еще пару недель назад. Объяснение простое: обычно метро используется главным образом петербуржцами, которые добираются в центр города на народные гулянья. В частности - на концерт, который проходит на Дворцовой площади. Но в этом году концерт пройдет онлайн. Так что необходимости в подземке вроде как нет.

При этом на работу храмов антикоронавирусные меры пока не распространяются. И поначалу городские власти решили, что в ночь накануне Рождества метрополитен будет работать. Потому что везде будут идти праздничные службы. Но в итоге все-таки принято решение, что в праздники метро будет работать, как в обычные дни.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Весь мир - в кольце на пальце

Российская компания PayRing стала первой в мире, кто разработал специальные микрочипы, которые можно «упаковать» в небольшое кольцо на пальце.

В 2017-м они выпустили небольшую пробную партию таких колец для московского метро - в них была интегрирована транспортная карта (пополнять ее можно дистанционно). Весь тираж раскупили за несколько часов. Позже эта идея понравилась и некоторым российским банкам. Разработчики выпускают для них изящные колечки с бесконтактными картами внутри. А вообще, как говорят, при желании в такой небольшой аксессуар можно вместить не только несколько карт, транспортных и банковских, но и личные данные, и даже, скажем, ключи от электронного замка. Вот до чего техника дошла!