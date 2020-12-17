«Я теперь боюсь смотреться в зеркало»: как сейчас выглядит петербуржец, которому лошадь откусила нос

Нос так и не прижился Фото: Олег ЗОЛОТО/предоставлено героем публикации

Встреча с лошадью в центре Санкт-Петербурге для 24-летнего Антона Семенова (имя изменено по просьбе героя - прим.ред.) обернулось травмой на всю жизнь. Кобыла откусила мужчине кончик носа. Сразу после этого наездница заявила, что он был пьян и лез к животному целоваться. Однако у Антона другая версия произошедшего. "Комсомолка" узнала, как дела у пострадавшего и как он выглядит после случившегося.

- Я не лез к лошади целоваться, я не идиот, - рассказал "КП-Петербург" Антон. - Это крайне нелогичный поступок и опасный. Я стоял на расстоянии от лошади, максимум покормил морковкой, которую давала наездница. Она разрешила мне погладить ее немного, что я и сделал. Я был слева от лошади, погладил не морду. Лошадь сначала легонечко толкала меня в плечо, потом к другу повернулась. А после снова повернулась ко мне и тут все потемнело, кончика носа нет. Я отошел назад, опустил голову, кровища потекла. Все произошло быстро. Я не успел среагировать. Никогда не подумаешь, что лошадь может откусить нос вот так, стоя сбоку.

Наездницы поначалу пытались помочь пострадавшему, они, конечно, тоже не ожидали такого поворота.

- После укуса я крикнул, чтобы мне дали салфетку, - продолжает Антон. - Наездница, которая была на лошади, сказала, что первый день у нее и тут такое. Она мне предлагала помощь, но какую помощь она могла оказать? Я просто сидел и ждал скорую, прижав салфетку.

Антон надеялся, что врачи смогут ему помочь. Но худшие опасения подтвердились.

- Хирург пытался спасти кончик нос, но никак, гноя много каждый день образовывалось, - вздыхает парень. - За это время столько боли пережил. Был неприятный запах в носу. Но кончик не прижился. Его уже удалили. Неприятный запах пропал, завтра врач скажет, как мое состояние. Теперь нужно связываться с пластическим хирургом, и решать вопрос.

Какую сумму запросит пластический хирург, Антон пока даже не представляет. Ведь до сих пор неизвестно, можно ли как-то восстановить его лицо.

- Думаешь, вроде, всего лишь нос, а столько проблем, что просто невыносимо, - негодует Антон. - Я думаю, лошадь меня изуродовала. Но я, честно, еще не смотрел на свое лицо в зеркало. Не видел его и оценить не могу - страшно. Но к лошади какие могут быть претензии? К хозяину только, и наездницам, которые дезинформацию везде кинули. Они оболгали меня, чтобы избежать наказания. Описали так, что они такие одуванчики, а я был якобы бухой и хотел подкатить к наезднице и лошади. Я был выпивший, но соображающий.

Ни наездницы, ни хозяин лошади так и не связались с Антоном. Сейчас он планирует подавать иск в суд, чтобы возместить моральный и физический вред.

- Мне нанесли тяжкий вред здоровью - разве я могу это все так оставить? - разводит руками Антон. - Мне сначала надо окрепнуть, а дальше уже думать. Потому что пока проблема на проблеме. Я ведь надеялся, что нос приживется, но все надежды просто рухнули. Я хочу просто вернуться к нормальной жизни. Сейчас я на удаленной работе. Стаж маленький, если уйду на больничный, очень больной вопрос финансов встанет.

Антон признается, что ему не только физически тяжело - мужчину одолевают боли, но и психологически. К счастью, мужчину морально поддерживает его девушка.

- Я был в тот день без нее, если бы был с ней, то она близко бы к лошади не подпустила, потому что боится их, - признается Антон.