Вклад «Доход» от УРАЛСИБ вошел в Топ-5 выгодных предложений.

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 рейтинга наиболее выгодных банковских вкладов в рублях в ноябре, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе 5 наиболее выгодных предложений российских банков из Топ-50 по активам – срочный вклад «Доход» с возможностью.

При составлении рейтинга эксперты учитывали не только уровень процентной ставки по договору, но и такие факторы, как срок и минимальная сумма вклада, условия капитализации процентов и пролонгации вклада, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные услуги для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».