Владимиру Путину пожаловались на нехватку студенческих общежитий в Великом Новгороде

Президент связал дефицит общежитий с введением ЕГЭ. Фото: Скриншот с видео

На Большой пресс-конференции президента России-2020 журналистка Новгородского областного телевиденья Арина Аксенова подняла проблему нехватки студенческих общежитий.

– Мы небольшой регион и заинтересованы, чтобы как можно больше молодежи приезжало к нам учиться: в колледжи и мастерские уже вложили более миллиарда рублей, дети едут из 24 регионов России, – отметила Аксенова. – Но у нас появилась проблема: для всех этих ребят не хватает общежитий. Возможно ли предусмотреть федеральную программу по поддержке ремонта и строительства общежитий для училищ и техникумов?

На это Владимир Путин заметил, что нехватка общежитий – общая проблема учебных заведений всех регионов страны, к которой мы постоянно возвращаемся.

– В каждом случае стараемся разобраться отдельно: бывает и федеральная поддержка, но, в основном, это работа самих учебных заведений, – отметил президент. – Особенно проблема обострилась после введения ЕГЭ, когда выпускники из регионов, хорошо подготовленные и имеющие право поступить в ведущие вузы страны, стали активно этой возможностью пользоваться. Вопрос решается многими способами: общежития, оплата аренды жилья, помощь студентам с дополнительным заработком. Проблема известна, и мы будем стараться с нею работать.

ОФИЦИАЛЬНО:

Администрация Новгородской области:

– За последние три года в регионе открылись более 70 новых мастерских, 29 новых специальностей и профессий, а в развитие инфраструктуры вложено более миллиарда рублей. Количество студентов среднего профессионального образования выросло на 25 процентов, средний балл аттестата увеличился с 3,2 до 4,1. Благодаря системе онлайн-подачи документов в колледжи и техникумы, в этом году заявки на обучение подали студенты из 24 регионов России и трех стран ближнего зарубежья.

Перед регионом встает вопрос об увеличении количества мест в общежитиях. На сегодня число иногородних студентов в колледжах и техникумах Новгородской области составляет 23 процента, из них в общежитии живут 63 процента, а остальные – около 2000 человек – нуждаются в размещении. Часть общежитий требует ремонта.

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