Более 13 тысяч человек посетили шоурумы отечественных производителей «Носи российское»

На площадке была представлена продукция российского производства от 13 брендов. Фото: предоставлено организаторами.

Шоурум российских брендов, организованный в петербургском пространстве «Севкабель Порт» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, завершил работу 13 декабря. За пять дней павильон российских производителей посетили более 2500 петербуржцев.

Посетители пространства «Севкабель Порт» познакомились с продукцией российского производства от 13 брендов из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири. В ассортименте были представлены зимние коллекции женской одежды Marina Shtokman, PWTW, Seriousgirldesign, домашняя одежда Somnia, аксессуары и одежда ручной работы Banul, верхняя одежда для любителей горнолыжного отдыха Cool Zone, куртки в стиле скандинавского минимализма от Noel Concept, мужская верхняя одежда Mere Wear, парки и плащи из высокотехнологичных материалов от бренда ONI. Также в шоуруме продемонстрировали шарфы от сибирского бренда Snoodly и проекта Buddha Bear, креативные сумки от марки «ЭТОМОЯСУМКА», головные уборы от «Шляпа СПБ».

В 2020 году Минпромторг России представил аналогичные площадки в Казани, Ростове-на-Дону и в Красногорске Московской области. Всего шоурумы «Носи российское» посетили более 13 тысяч человек.