Двое погибли и пятеро пострадали в жестком ДТП на Южном полукольце в Ленинградской области

Полиция проводит проверку после смертельного ДТП в Ленобласти 17 декабря / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Жесткое ДТП, унесшее жизни двоих людей, произошло в Ленинградской области на Южном полукольце в Гатчинском районе. Около 15:30 часов в четверг, 17 декабря 2020 года, по трассе ехали две иномарки, которые не поделили дорогу. В результате сильного удара пострадали пять человек, среди которых есть и дети. О деталях произошедшего рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- На 57-м километре Южного полукольца произошло столкновение двух транспортных средств "Дэу Нексия" и "Шевроле Лагос". Водитель "Дэу" скончался на месте, - рассказали в полиции.

В салоне "Дэу" в момент столкновения находились еще женщина и двое несовершеннолетних. Все они пострадали, с различных травмами их госпитализировали в больницу.

В тяжелом состоянии также госпитализировали водителя и одного пассажира "Шевроле". Второй пассажир скончался на мете аварии.

На данный момент правоохранители устанавливают возраст и личность погибших и пострадавших. Полиция начала проверку смертельного ДТП, чтобы выяснить, что привело к трагедии.

- Движение затруднено, имеется небольшой затор. Проезд организован в реверсивном режиме. Претензий по факту произошедшего ДТП к дорожным службам нет, - рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».