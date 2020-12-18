Опасные банки: Что показала проверка пресервов из сельди на прилавках Санкт-Петербурга

Требованиям безопасности тоже не соответствовали 70% образцов проверенных пресервов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рыбные пресервы – один из самых популярных продуктов на прилавках магазинов. Особенно перед Новым годом: куда без сельди, которая у многих пойдет в основу традиционного салата. Используют эту рыбу и просто в качестве закуски на праздничном столе. «Общественный контроль» лабораторно проверил пресервы из петербургских магазинов и сделал вывод о том, что 70 процентов образцов не вызывают доверия. Разберемся, какую сельдь покупать не стоит.

НЕДОВЕС И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ

Пресервы должны отвечать четким требованиям безопасности, которые предусмотрены Техническим регламентом ЕАЭС. Действует он на территории Евразийского экономического союза, и в том числе в России, с сентября 2019 года. Этим нормам не соответствовали семь из девяти проверенных образцов сельди. Среди требований есть и касающиеся веса продукции в упаковке – рыбы должно быть не менее 65 процентов. Однако при проверке специалисты неоднократно столкнулись с недовесом.

Мало рыбы обнаружили в упаковке с филе-кусочками сельди атлантической в масле под торговой маркой «Русский буфет»: ее оказалось 60 процентов. Кроме того, были нарушения и по важнейшему показателю – количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). По сути они говорят о «чистоте» продукта. Показатель был превышен в 1,4 раза.

Еще среди важных показателей – содержание дрожжей и плесеней. Тут неприятно отличилась сельдь торговой марки «Смоленская коллекция». Дрожжей оказалось больше в пять раз от нормы!

– Повышенное содержание дрожжей в пресервах может быть вызвано неоднократным циклом заморозки и дефростации рыбного сырья. В этом случае его консистенция становится более слабой и начинает бродить, – говорит доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского университета ИТМО Александр Ишевский.

Кроме того, рыбы в баночке тоже оказалось маловато: 63 процента. Или 239 граммов вместо указанных на упаковке 247 граммов. Тоже 63 процента сельди было и под маркой «Рыбная кухня».

НЕЧИСТОЕ ДЕЛО

Пятикратное превышение нормы дрожжей выявили и в пресервах рыбных марки «Главрыба морепродукты». Поставил производитель и антирекорд по массовой доли рыбы: она составила всего 51 процент! А вот в сельди соленой в масле торговой марки «Первым делом» в 1,5 раза превысило норму количество МАФАнМ.

Хуже ситуация с «Сельдью тихоокеанская филе без кожи в масле» марки «РПЗ ПОЛЮС». Это и в 1,5 раза больше МАФАнМ, и в пять раз больше дрожжей, а плесеней – аж в 50 раз!

– Наличие значительного превышения количества плесеней в пресервах говорит о процессе порчи рыбы, – отмечает Александр Ишевский. – Опасность в том, что при этом органолептические показатели могут быть в норме, так как перед закладкой рыбы в банки был произведен ее посол, который укрепил структуру сырья. Употребление в пищу пресервов со значительным превышением допустимого количества плесеней и дрожжей может вызвать расстройство желудка.

Однако самой «грязной» рыбой оказалась сельдь под маркой «Моя цена». Количество МАФАнМ в продукте превысило допустимую норму в 1,25 раза, дрожжей – в 42 раза, а плесеней – в 170 раз! При этом и стоимость такой рыбки была низкая – 210 рублей за килограмм. Для сравнения: средняя цена килограмма рыбных пресервов около 350–450 рублей. Можно покупать!

МОЖНО БРАТЬ

Среди проверенных образцов все же нашли весьма приличные пресервы. Не получили замечаний только два производителя: это «Сельдь тихоокеанская слабосоленая филе-кусочки в масле с укропом» под торговой маркой «Кетус» и «Сельдь атлантическая филе-кусочки слабосоленая в масле «По-царски» марки «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ».

СКАЗАНО

Всеволод Вишневецкий, председатель СПб ООП «Общественный контроль»:

– При выборе пресервов в пластиковой банке переверните их несколько раз: если заливка начинает сочиться сквозь щель между крышкой и банкой, то, следовательно, упаковка недостаточно герметична и покупать продукт не стоит. Прежде чем приобретать пресервы в такой упаковке, надавите пальцем на крышку и поводите по ней в разные стороны: если крышка «гуляет», значит, опять же, герметичность упаковки нарушена, что может стать причиной активного роста микроорганизмов внутри банки. Также продукцию стоит брать только из холодильной витрины, причем желательно не ту, которая стоит на виду, а ту, что в глубине: она, как правила свежее. Помните: пресервы должны храниться при температуре от 0 до 6 градусов.