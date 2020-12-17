«Мы единственные на это согласились»: на петербургском заводе воссоздадут сгоревшие часы с Нотр-Дам де Пари

Оригинальные часы на Соборе парижской Богоматери сгорели при пожаре в 2019 году Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Весь мир помнит, как в апреле прошлого года убитые горем французы смотрели на полыхающий Нотр Дам де Пари, плакали и пели Марсельезу. Все они приходили в ужас от мысли, что главная достопримечательность страны сгорит дотла, и ее уже будет не спасти. Однако все оказалось не так уж и печально, и на помощь Франции бросился весь мир. В стороне не осталась и Россия. Воссоздать сгоревшие часы Собора парижской Богоматери вызвались часовщики одного из старейших предприятий Петербурга.

- Оригинальные часы уже не подлежат восстановлению, но французы в прошлом году где-то нашли их точную копию, - рассказали «КП» в пресс-службе завода «Ракета». – Они сразу же сделали ее 3D-модель и кинули клич о помощи. Это были не часовщики – энтузиасты. И сами ничего большего сделать не могли. Тогда мы сами им предложили свою помощь. Если честно, мы думали, что на этот заказ все в очередь выстроятся, но оказалось, что мы единственные.

Теперь мастерам предстоит сделать чертеж всех механизмов и понять, какие из них рабочие, а какие нет. Фото: пресс-служба завода "Ракета"

Сейчас компьютерная модель часовых механизмов Нотр-Дама находится на петербургском заводе. Ее подробно изучают мастера. В дальнейшем им предстоит сделать чертежи каждой детальки и понять, все ли из них рабочие.

- По сути, никаких сложностей нет, - подчеркнули в пресс-службе. – У нас немалый опыт изготовления эксклюзивных вещей, тем более, что над этим экземпляром трудится огромный штат мастеров. Сейчас мы только изучаем эту 3D-модель, когда сможем приступить к работам, пока неясно.

Сейчас компьютерная модель часовых механизмов Нотр-Дама находится на петербургском заводе. Фото: пресс-служба завода "Ракета"

Как отметили представители завода, их продукцию во Франции очень любят и ценят, а значит сам факт, что именно петербургская компания будет возрождать знаменитые часы – лучшая гарантия того, что все будет сделано идеально.

- Для нас это тоже большая честь, мы гордимся этим сотрудничеством, - отметили на заводе. – Радует и то, что мы с этим проектом войдем в историю как российские производители. Это очень почетно. Пускай все знают, что часы на воспетом Гюго Соборе помогла восстановить Россия.