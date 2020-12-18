Смольный: из-за коронавируса в пять раз упал турпоток в Санкт-Петербурге

Ситуация остается напряженной: госпитализированных в сутки – около 900 человек, а свободных коек – меньше 1000 штук. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежедневно «Комсомольская правда»-Петербург сообщает о том, как обстоят дела с коронавирусом в Северной столице. Напомним, рестораны работают до 23.00, массовые мероприятия отменены. Могут ли ослабить антиковидные ограничения, в ходе еженедельного брифинга рассказали представители Смольного.

– Ситуация остается напряженной: в сутки около 900 человек госпитализированных, стационары – на пределе возможностей, свободных коек – четыре процента (982 штук), – отметил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана. – За прошедшую неделю общее количество госпитализированных увеличилось на семь процентов. Кривая госпитализаций идет вверх.

Прививки уже получили 400 медработников. Фото: Артем КИЛЬКИН

ВРЕМЯ ДОМОСЕДОВ

Хорошо, с этим понятно, а могут ли при таком раскладе вообще все закрыть? На днях в соцсетях и мессенджерах Санкт-Петербурга – да и других регионов России – появились сообщения об ужесточении ограничений.

– Это были вбросы! – подчеркивает руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Санкт-Петербурга Александр Ситов. – Еще раз повторяем: все ограничительные меры принимаются и снимаются только по рекомендации Роспотребнадзора и эпидемиологов. И пока никаких новых распоряжений к тому что, уже есть, не поступало.

Ослаблять антикоронавирусные ограничения в ближайшие дни не планируют: индекс передачи инфекции еще не упал ниже единицы, а число свободных коек не достигло 50 процентов.

– Понятно, что все хотят расслабиться: впереди Новый год, – вздохнул Сарана. – Но я бы порекомендовал сидеть дома.

Тем более, что устраивать новогодние кутежи будет негде.

– Рейды продолжаются и идут по нарастающей: контроль усиливаем, – предупредил Ситов. – Вчерашний рейд почти не выявил нарушений, наметилась положительная тенденция. Фиксируются незначительное нарушение в Центральном районе.

Рейды продолжаются и идут по нарастающей. Фото: Артем КИЛЬКИН

ТЕСТ НА «КОВИД» – ПО СМС

Петербург все ближе к всеобщей вакцинации. Прививки – причем и первый, и второй укол – уже получили 400 медработников.

– Переносится вакцинация хорошо: если пару месяцев назад, когда все только начиналось, люди опасались, то теперь видят, что это безопасно, – говорит Сарана.

В пятницу, 18 декабря, вакцинировать начинают соцработников и педагогов. В Санкт-Петербурге открыты восемь прививочных центров, а к понедельнику их станет уже 21. Задачу довести количество пунктов вакцинации до 70 выполнят до конца года.

Решают и проблему затяжных тестов ПЦР на «ковид». На сегодня 50 лабораторий Петербурга могут обрабатывать по 47 500 тестов в сутки.

– Среднее время ответа лаборатории составляет 39 часов, – добавляет Сарана. – Стоит вопрос об смс-информировании с результатами тестов.

Сократятся и сроки вызова врача на дом: служба «122», пришедшая на помощь поликлиникам, начнет принимать звонки с вызовами врача на дом уже в воскресенье, 20 декабря. Для этого специально выделили 550 операторов.

– Пока вызов врача на дом будет работать в тестовом режиме, – отметил глава Комитета по информатизации и связи Станислав Казарин. – Разработана программа, которая формирует заявку, передает ее в поликлинику, а дальше поликлиника сообщат: «Врач назначен», «Вызов выполнен». В течение следующей недели отработаем все нюансы в боевом режиме, и перед Новым годом служба начнет принимать вызовы полноценно – круглосуточно и без выходных. Норматив дозвона составит две минуты.

Налаживают и работу электронного вызова врача на дом, через портал «Здоровье петербуржца». За полтора месяца работы этой функции поступило около 50 000 вызовов. При этом процесс подключения поликлиник к сервису вызова врача на дом еще продолжается.

За пандемию среднее время пребывания туриста в городе выросло до четырех-пяти дней, а средний чек увеличился до 42 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

БОЛИД БЕЗ БЕНЗИНА

От коронавируса пострадали все сферы. Об итогах года в туристической отрасли Петербурга рассказал глава Комитета по туризму Сергей Корнеев.

– Туризм, как болид, несся вперед – и вдруг в нем закончился бензин, – описал 2020 год для Петербурга Кореев. – Но пока за счет льгот и отсрочек отрасль находится в боевом состоянии. Туризм в Северной столице жив и будет развиваться дальше.

В поддержку этой сферы Петербург уже вложил около четырех миллиардов рублей: организациям сферы туризма и гостеприимства предоставили налоговые льготы и льготные займы.

– За счет полного отсутствия иностранных туристов мы потеряли 50 процентов гостей города. Не досчитались деловых туристов, так как все крупные мероприятия были отменены или перенесены. Почти не было детского туризма, а культурно-познавательный работал с ограничениями, – перечислил Корнеев. – К концу года выйдем примерно на два миллиона туристов (в 2019 году турпоток Петербурга превысил 10 миллионов человек. – Прим. ред.). Примерно на 70 процентов упали и турпоток, и оборот, который в прошлом году составил 360 миллиардов рублей.

Любопытно, что, переориентированный на внутренний туризм, Петербург почувствовал и некоторые плюсы пандемии: среднее время пребывания туриста в городе выросло с двух-трех до четырех-пяти дней, а средний чек увеличился с 36 до 42 тысяч рублей.

– Теперь наша задача – готовить новые туристские продукты, главный из которых – особая атмосфера Санкт-Петербурга. Программа «Новая туристская география» включила предложения для любого туриста любого бюджета: мы хотим, чтобы к нам приезжали и возвращались разные категории гостей, – добавляет Корнеев. – Восстановление займет от двух до четырех лет, как и во всем мире. Но наша задача сделать так, чтобы это произошло как можно быстрее.