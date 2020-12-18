Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 18 декабря 2020 года: Сомнения Комздрава по выходу на плато и востребованность бесплатных лекарств от инфекции

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 18 декабря 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» по традиции собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз черед свежей информации на утро 18 декабря 2020 года. За прошлый день в Северной столице выявили инфекцию еще у 3763 человек. Смольный начинает рассматривать варианты по снятию некоторых ограничений для организаций из сферы туризма и гостиничного бизнеса, ссылаясь на стабилизацию эпидситуации.

- Всего с начала пандемии в городе врачи диагностировали COVID-19 у 189 543 человек. Умерли от инфекции 6608 горожан (+79 за сутки), а выздоровели 108 731 (+3066), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Тем временем в городском Комздраве усомнились в правдивости слов Роспотребнадзора, объявившего о выходе на плато по заболеваемости COVID-19. В комитете объясняют, что нужно не только считать ежедневное число зараженных, но и учитывать количество ежесуточных госпитализаций, которое, как раз-таки, постоянно растет и даже ставит рекорды.

Бесплатные препараты от инфекции по-прежнему очень востребованы среди пациентов, лечащихся на дому. По словам все того же Комздрава, таблетки получают уже больше 30 тысяч больных. Пользуется популярностью и услуга по вызову бесплатного «санитарного» такси для поездки на КТ – накануне ею воспользовались 180 человек.

Добавим, что Роспотребнадзор заглянул на джазовый концерт в «Люмьер Холл» и нашел там массу нарушений по коронавирусу. В итоге суд не стал штрафовать организацию, как «Ледовый дворец», а решил приостановить ее работу на 20 суток.

В Ленобласти общее число зараженных инфекцией за все время пандемии составляет уже 20 626 человек, из них у 226 коронавирус выявили за минувшие сутки. Полностью выздоровели 18 531 (+459), а умерли 189 (+6).