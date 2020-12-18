"Больницы на пределе возможности": Комздрав назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Комздрав назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия в Санкт-Петербурге находится в сложной ситуации. С каждым днем растет количество госпитализированных больных. Об этом в пятницу, 18 декабря 2020 года, рассказал первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана. По его словам, больными работаю на пределе возможностей.

- Ситуация остается напряженной. Стационары сейчас работают на пределе возможностей. 3757 пациентов положительных на коронавирус за сутки. Из них 982 человек – средней и тяжелой степень протекания болезни, - рассказал Сарана.

За последнюю неделю в Петербурге госпитализируют каждый день около 900 человек. В сравнении с прошлой неделей число госпитализаций выросло на семь процентов. И как отмечает специалист, кривая этого показателя ползет лишь вверх.

Также он добавил, что город уже приступил к плановой вакцинации медработников, социальных работников и педагогов. Первые 400 медиков уже привиты и хорошо переносят препарат. На следующей неделе начнут работать уже 21 прививочных пунктов.