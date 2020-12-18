Убиравший снег трактор насмерть задавил 8-летнюю школьницу в Карелии

В Карелии школьница погибла под колесами трактора. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Республике Карелия возбудило уголовное по факту после гибели 8-летней школьницы в городе Костомукша. Девочку, шедшую домой с занятий, задавил убиравший снег трактор. Водитель просто не заметил ребенка, оказавшегося сзади, в «мертвой зоне» видимости.

- По версии следствия, в дневное время 17 декабря 2020 года подозреваемый, управляя трактором и производя расчистку улиц от снега, при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на 8-летнюю девочку. В результате ребенку были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба карельского управления Следственного комитета.

Через несколько секунд трактор сдаст назад и наедет на ребенка. Фото: moidom.citylink.pro

Трагедия попала в зону обзора уличных камер видеонаблюдения. На записи видно, как тяжелая машина дважды переезжает ребенка туда и обратно. Шансов выжить у девочки практически не было. Причем о произошедшем трактористу сообщил случайный прохожий, увидевший страшную картину с другой стороны дороги.

Сейчас в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», ему грозит до трех лет лишения свободы.