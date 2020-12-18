Сергей Семак накрасил глаза и надел тюрбан на день рождения к Светлане Бондарчук

Семак накрасил глаза и переоделся в индийского принца Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главный тренер "Зенита" и знаменитый футболист Сергей Семак накрасил глаза, надел на голову белый тюрбан и вышел в свет в образе индийского принца. В четверг, 17 декабря 2020 года, Светлана Бондарчук широко отметила свой 52-й день рождения. На праздники, как говорят, были все. Гости публиковали сотни фотографий и видео в социальные сети. Судя по кадрам, вечеринка была в индийском стиле и сари было обязательным дресс-кодом.

- Идем на костюмированную вечеринку, - опубликовала фотографию в образе у себя в Instagram Анна Семак, жена футболиста.

В таких образах супруги гуляли на дне рождения Светланы Бондарчук Фото: СОЦСЕТИ

Также она опубликовала видео и со знаменитым мужем. У Сергея Семака на голове был бело-бежевый тюрбан, сам он одет в удлиненный пиджак - шервани. Для завершения образа футболист даже подвел глаза, чтобы взгляд был проницательным, как у восточного героя сказок.

Отметим, что вечеринка прошла с соблюдением противокоронавирусных мер. Как рассказала Анна Семак, на входе в зал, где проходило веселье, у всех гостей взяли анализы для экспресс-теста на коронавирус.

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