Комбинат «Свезы» в Петербурге организует оплачиваемую стажировку для студентов колледжа. Фото предоставлено компанией «Свеза».

Комбинат «Свеза» в Санкт-Петербурге и ГБПОУ «Ижорский колледж» заключили соглашение о сотрудничестве. Предприятие взяло на себя обязательства по организации для старшекурсников производственной практики. Примечательно, что в условиях «реального» производства студенты будут получать не только важные навыки, но и заработную плату. На время стажировки ребята будут трудоустроены. В качестве руководителей практики комбинат предоставит наставников из числа своих лучших сотрудников.

Стажироваться на «Свезе» смогут студенты, обучающиеся по программам «Сварщик», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «Станочник широкого профиля». По итогам практики лучшим ребятам предложат работу на комбинате. На сегодняшний день двое старшекурсников уже приступили к трудовым обязанностям.

- Мы заинтересованы в привлечении на комбинат молодых кадров. Поэтому мы стремимся создать комфортные условия для перехода ребят из студенческих аудиторий в производственные цеха. Важно отметить, что у нас есть все условия и для профессионального развития. Около трети руководящего состава - это сотрудники в возрасте до 40 лет, - отметила Анастасия Пожарская, руководитель службы по организационному развитию и персоналу комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге.

СПРАВКА

Петербургский комбинат «Свезы» является крупным работодателем в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Здесь работают более 600 сотрудников.

В 2019 году компания «Свеза» заняла 36 место в общем зачете «Рейтинга работодателей России», и 1 место среди предприятий лесопромышленного комплекса по результатам ежегодного рейтинга HeadHunter.