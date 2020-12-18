«ЕвроХим» подписал соглашение с правительством Ленинградской области. Фото предоставлено компанией «ЕвроХим».

Сегодня состоялось подписание Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) между Минерально-химической компанией «ЕвроХим» и правительством Ленинградской области. В церемонии подписания приняли участие первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов, заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов и председатель Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Подписанное СЗПК относится к реализации в городе Кингисепп Ленинградской области нового инвестиционного проекта компании «ЕвроХим» по строительству современного предприятия по выпуску аммиака и карбамида. Общая сумма инвестиций в данный проект составит около $1,1 млрд. Ежегодно новое предприятие будет выпускать 1,4 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака. Запуск производства на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад-2» запланирован на 2023 год. Новое предприятие существенно усилит промышленный потенциал отечественной химической промышленности и Ленинградской области, в частности.

СЗПК предполагает неизменность федерального, регионального, местного законодательства, что обеспечит предсказуемость реализации инвестиционного проекта на длительный период. Из формируемых от реализации инвестиционного проекта новых налогов будет возможна компенсация части затрат инвестора на создание инфраструктуры.

Совместно с другими формами государственной поддержки, СЗПК становится важным механизмом, способным стимулировать и поддерживать инвестиции в различных отраслях отечественной экономики.

СПРАВКА

АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Волгоградская обл.). Штат сотрудников – более 26 000 человек по всему миру.

Владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК – российский предприниматель Андрей Мельниченко. Согласно данным исследования федерального журнала «Эксперт», Андрей Мельниченко является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики. Им инвестировано в российскую промышленность около $21 млрд. за последние 15 лет.