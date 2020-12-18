Знаменитые петербуржцы записали видеообращение в поддержку врачей Фото: Олег ЗОЛОТО

Практически год наши медики героически борются на передовой с коронавирусом. Чтобы их поддержать, петербургские артисты решили записать видеообращение. Его опубликовали на странице Комитета по внешним связям города.

Сперва заслуженные артисты России Ирина Смолина, Александр Половцев, Николай Поздеев и Юрий Гальцев, народные артисты России и Василий Герелло, а также глава комитета Евгений Григорьев поблагодарили докторов и медсестер городской клинической больницы № 20.

- Сейчас вы делаете для нас, знакомых и незнакомых, известных и неизвестных, все, что умеете и можете: лечить и спасать. Мы низко кланяемся вам за ваш самоотверженный труд, – поблагодарили медработников известные петербуржцы.

Они отметили, что никогда нельзя упускать возможность поблагодарить

- Спасибо вам за то, что вы напоминаете нам о милосердии и делаете нас лучше. Да здравствует двадцатая больница! – добавили знаменитости и прочли для врачей стихи Роберта Рождественского, Эдуарда Асадова и Льва Мея.

Солист Мариинского театра Василий Герелло рассказал «КП», что с удовольствием поучаствовал в ролике, тем более, сам недавно переболел коронавирусом.

-В 20-ых числах октября слег. Болел в легкой форме, поэтому меня никуда не госпитализировали, я самоизолировался на даче. Соблюдал все рекомендации враче 40-ой больницы. Большое спасибо Сергею Григорьевичу Щербаку! - признался Василий Герелло.

А вот его супруге, которая тоже толкнулась с вирусом, пришлось некоторое время провести в больнице.

Правда, теперь все самое худшее позади. Артист уже вовсю выступает. По его словам, у него и у супруги есть антитела.