Сыро и тепло: погода на выходные, 19 и 20 декабря, в Санкт-Петербурге

Мокрый снег, дождь и плюсовая температура - сценарий выходных в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

На календаре вторая половина декабря, а за окном у жителей Северной столицы опять лужи и мелкий дождь. О том, какой будет погода на выходные, 19 и 20 декабря, в Санкт-Петербурге, рассказали метеорологи.

- 19 декабря в атмосфере над Северной столице будут господствовать теплые и влажные воздушные массы, проступающие в регион по периферии очередного североатлантического циклона, приближающегося к Скандинавии, - сообщает ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус на своей страничке в Фейсбуке. - В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура в городе составит +1…+3 градуса, а по области -2…+3, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Поблагодарить за это стоит циклон «Дуглор», который пришел с запада Европы и сменил «Шанталь»,властвовавшую над Петербургом последние дни.

Также в субботу в Северной столице будет дуть юго-западный ветер скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление станет слабо расти и составит 765 мм ртутного столба, что выше нормы.

Воскресенье окажется еще более теплым и сырым, чем первый день выходных. Температура днем поднимется до +4 градусов, но особых осадков не ожидается, а вот ночью возможен мокрый нег и дождь. На дорогах не исключена гололедица, особенно в пригородах. Атмосферное давление будет расти.