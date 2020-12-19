Девять заведений закрыты, 180 человек получили протоколы: ночные рейды по барам пошли в Санкт-Петербурге

Очередные рейды по барам прошли в Петербурге. Фото: ККИ СПб

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) подвел итоги двух ночей, когда инспекторы ведомства выходили в рейды по барам и ресторанам. В проверках их сопровождали сотрудники Роспотребнадзора, полиции, Следственного комитета и даже МЧС. Спасателям приходилось гидроножницами вскрывать двери особо упорных заведений.

- По результатам проверки соблюдения запрета на работу точек общепита в ночное время приостановлена деятельность девяти заведений, в отношении 180 посетителей ночных заведений составлены протоколы, - сообщает пресс-служба ККИ.

В ходе рейдов было "оформлено" 180 посетителей. Фото: ККИ СПб

В список проштрафившихся попали бары, расположенные на набережной канала Грибоедова, в Банковском переулке, на улице Рубинштейна, в Щербаковом переулке, на улице Гороховой; а также караоке-бары на Полтавской улице, Московском проспекте и 1-й линии Васильевского острова.

Помещения заведений-нарушителей Опечатал Роспотребнадзор. Кроме того, в трех из них правоохранительными органами изъята кассовая техника, а в четырех - нелегальное спиртное. По этому поводу Следственный комитет уже начал проверку, владельцам баров грозит уголовная статья.

Вскрывать двери нарушителей пришлось МЧС. Фото: ККИ СПб

Кроме того, из уже выписаны административные протоколы за нарушение 121-го «карантинного» постановления правительства Санкт-Петербурга. Юридическим лицам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

А 180 посетителям, оказавшимся в барах после 23:00, дадут штраф в четыре тысячи рублей.

Рейды по нарушителям санитарных правил в период пандемии обещают проводить и дальше.