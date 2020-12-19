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Новогодний поезд запустят из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург

Состав отправится из города вечером 31 декабря и, сделав круг за сутки, вернется обратно, но на другой вокзал
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Под Новый год можно съездить из Петербурга в Петербург за 25 тысяч рублей.

Под Новый год можно съездить из Петербурга в Петербург за 25 тысяч рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уникальное развлечение предложили под Новый год петербуржцам и гостям города. Вечером 31 декабря они смогут сесть на специальный поезд, который отправится из Санкт-Петербурга и через сутки придет...в Санкт-Петербург.

- Вы когда-нибудь отправлялись в путешествие в канун Нового года на поезде? Мы подготовили для пассажиров настоящее праздничное приключение. Состав отправляется с Витебского вокзала в 20:00 31 декабря, а звон курантов пассажиры услышат в Великом Новгороде вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, - сообщается на странице ВКонтакте частной компании-перевозчика, которая, к слову, выступает оператором поезда из Петербурга в Крым.

Что касается новогоднего маршрута, то в пути предусмотрено чаепитие из самовара на станции Чудово. Далее - часовая остановка и встреча Нового года в Великом Новгороде. Затем запланирована утренняя экскурсия по столице Карелии Петрозаводску, заезд вечером 1 января в Горный парк Рускеала, где будет устроена прогулка по мраморному карьеру и световое шоу.

После этого пассажиры отправятся в Петербург. Поезд прибудет на Финляндский вокзал в 23:30 первого дня нового, 2021 года.

В пути предусмотрено трехразовое питание. Вагон-ресторан также никуда не денется.

Правда, однодневный новогодний тур обойдется очень недешево. Билет на одного человека в купе стоит 25 тысяч рублей, а за место в вагоне класса СВ придется отдать уже 45 тысяч «с носа».

Впрочем если из Москвы запускают полуторачасовые рейсы самолетом в Москву (лайнер покружит над столицей с вернется назад), то почему бы не повторить это же на поезде? И если билеты на первые полеты над Москвой раскупили за пару часов, то места в новогоднем поезде Петербург-Петербург еще есть.

Чего только не готовы придумать люди, просидевшие почти год на карантине...

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