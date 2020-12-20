Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 20 декабря 2020 года: Новые рейды по ночным ресторанам и 1,5-тысячная разница в статистике

Петербургские медики продолжают бороться с коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией с «ковидом» и по традиции собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, мы сообщаем о том, что произошло в Северной столице на утро 20 декабря 2020 года. Так, за минувшие сутки в городе нашли еще 3754 заболевших.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано уже 197 054 случаев коронавирусной инфекции. Из общего числа заболевших 114 806 человек выздоровели (+3025 за сутки), а 6767 - умерли (+75), - сообщает Оперативный штаб.

Отметим, что эти показатели подтверждают осторожные утверждения о выходе на плато по заражаемости. При этом, в данных федерального штаба, размещенных на портале «Стопкоронавирус» и в ежедневных информационных справках Смольного, публикуемых на сайте городской администрации, внезапно нашлось существенное расхождение.

Так, на 19 декабря портал дает данные о 3754 заболевших, а в документе правительства Петербурга значатся 4025 зараженных за сутки.

При этом показатели по выздоровевшим и умершим сходятся.

В Комитете по здравоохранению несостыковку объяснили разными методами подсчета и тем, кто вносит сведения в регистр по заболевшим.

А вот другое ведомство Смольного - Комитет по контролю за имуществом, отчитался о своих достижениях. Так, за последние две ночи в Петербурге прошли рейды по нарушителям карантинных мер. За руку были пойманы девять баров. Их привлекут к ответственности за работу после 23:00, а также за другие нарушения. В том числе нелегальный алкоголь. Штрафы получат и посетители. Протоколы выписали сразу 180 петербуржцам.

Зато в Ленинградской области все спокойно. За сутки здесь выявили еще 231 случай коронавируса (21 092 с начала пандемии), выздоровели 203 пациента (18 987), а число умерших составляет 195 человек.