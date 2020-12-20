«Захватывающая красота ледяного города:» Ирландскую путешественницу поразил Санкт-Петербург

Путешественница восхитилась Петербургом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ирландии восхитились красотой Санкт-Петербурга. Жительница Дублина Рослин Ди побывала в Северной столице несколько лет назад, однако до сих пор не может забыть величественные пейзажи, холодную зиму и достопримечательности города на Неве. Свои впечатления она описала в ирландском СМИ independent.ie, которое выпустило подробный материал с ее воспоминаниями. Тоска по русской зиме особенно нахлынули на путешественницу, по ее признанию, в момент всеобщей самоизоляции.

- Наш неизбежный отъезд вызвал у друзей недоумение, когда несколько лет назад мы с мужем объявили, что уезжаем в Санкт-Петербург всего за несколько недель до Рождества, - вспоминает путешественница. - Зная, что большинство людей посещают город на «белые ночи» в июне, когда дневные часы делают это место местом для вечеринок 24 часа в сутки, мы, наоборот, решили поехать зимой.

Ирландка советует всем посетить Эрмитаж Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вместе с супругом ирландская путешественница решила посетить Санкт-Петербург зимой и не прогадала. По словам Рослин, "это было волшебное впечатление". Путешественница называет Петербург самым северным крупным городом мира.

- В последние дни я вспоминала то чудесное время, которое мы провели в Санкт-Петербурге, - делится воспоминаниями Рослин. - Снова гуляю по улицам в своей голове, вспоминая, как город просто потряс нас своей красотой. В эти периоды изоляции я испытываю такую тоску по чему-то новому, чему-то, что могло бы меня удивить, поразить меня и навсегда запомниться. И когда я так думаю, я всегда мысленно вижу Санкт-Петербург. Это было очень волнительно. На этом зимнем фоне красивые цветные здания, которые так выделяют Санкт-Петербург, выделялись резким рельефом, подчеркивая как их масштаб, так и их цвет и создавая почти сказочный эффект.

Петропавловская крепость не оставила путешественницу равнодушной Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ирландку восхитил в Санкт-Петербурге Зимний дворец, в котором находится Эрмитаж.

- Это величественно и красиво стоящее здание на берегу покрытой белыми коврами Невы, - вспоминает путешественница. - Там, в другой части города, с видом на канал Грибоедова, бледно-голубой цвет прекрасной Никольский морской собор, в то время как горчично-желтый цвет Михайловского театра выскакивает на вас на площади Искусств, неподалеку его более знаменитый конкурент Мариинский театр. Однако для настоящего ошеломляющего «благородства» потрясающие разноцветные луковичные купола необычного храма Спаса-на-Крови остаются наиболее яркими в моем разноцветном сне о петербургской зиме.

Путешественница советует обязательно прогуляться по Невскому проспекту. Среди достопримечательностей здесь путешественница выделила Казанский собор и Литературное кафе, которое посещал Александр Пушкин незадолго до дуэли. Также она восхиталась Петропавловской крепостью.

Спас на Крови восхитил путешественницу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Здесь место последнего упокоения почти всех царей, именно сюда, в красивую боковую часовню, были принесены останки последнего из Романовых и повторно захоронены в 1998 году; Николай, Александра и их пятеро детей, которые были, наконец, похоронены в городе царей примерно через 80 лет после казни в Екатеринбурге летом 1918 года, - сообщает ирландцам Рослин.

Среди трех обязательных для посещения мест в Санкт-Петербурге автор назвал Эрмитаж, Мариинский театр и Юсуповский дворец, в котором были убит Распутин.

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