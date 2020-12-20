Взрыв произошел в многоквартирном доме в Ленинградской области

Взрывом выбило окна в квартире
Взрыв прогремел в деревне Александровка в Гатчинском районе Ленинградской области. Предварительно, детонировать мог самогонный аппарат в квартире на первом этаже. От мощного удара в доме выбило стекла и разрушило квартиру. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Взрыв разрушил квартиру
- Сообщение о хлопке поступило по системе 112 в 9:20 утра, - сообщили "КП-Петербург" в ГУ МЧС по Ленинградской области. - Пожарные подразделения оперативно выехали на место происшествия. По прибытию было обнаружено, что произошло разрушение остекления на первом этаже в одной из квартиры. После обследования установлено, что пострадавших и погибших нет. Проводится дальнейший осмотр места происшествия.
К счастью, в ЧП никто не пострадал
В МЧС уточнили, что сейчас следственные органы выясняют точную причину взрыва. В доме отсутствует газоснабжение.
На месте происшествия работают оперативные службы
Точная причина взрыва устанавливается
Чп произошло в деревне Александровка