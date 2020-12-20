Петербуржец избил и выбросил девушку с пятого этажа во время ссоры

Мужчина был судим уже 10 раз Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге вечеринка 41-летнего Андрея Титова и его 27-летней подруги Ксении закончилась реанимацией. Во время застолья пара поссорилась. В пылу гнева Андрей набросился на свою приятельницу и сильно ее избил, после чего попытался убить, выбросив ее с балкона с пятого этажа.

В полицию обратились соседи, которые подумали сначала, что вниз пролетел ребенок. К месту происшествия тут же прибыли оперативники, которые и задержали дебошира.

- Пострадавшая с многочисленными травмами в тяжелом состоянии госпитализирована, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Злоумышленник, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и ранее уже неоднократно был судим, задержан на месте происшествия.

Мужчина выбросил из окна свою молодую подругу Фото: СОЦСЕТИ

Ксения сейчас в тяжелом состоянии. Врачи у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, открытый перелом нижней челюсти со множественной выбитыми зубов, травму груди, позвоночника и живота, множественные переломы таза, переломы правого и левого бедер с отрывом надколенника.

Сам Андрей был судим уже 10 раз. Впервые он попал в поле зрения силовиков в 1999 году, последний раз в 2018 году. Чаще всего он попадался на применении насилия в отношении представителя власти и краже. Два года назад он получил срок за угрозу убийством.