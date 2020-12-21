Пациенты - о госпитале в «Ленэкспо»: Я лежала во многих больницах, и здесь отличные условия

Госпиталь оборудован всем необходимым и для пациентов, которые переносят ковид легко, и для тех, кому нужна реанимация. Фото: Олег ЗОЛОТО

Престижный выставочный комплекс «Ленэкспо» превратили в инфекционный стационар всего за неделю, и эти помещения во время пандемии стали для петербуржцев спасением. Когда штатные больницы города перегружены, пациентов с коронавирусом лечат здесь. Но еще в первую волну отзывы о «Ленэкспо» противоречили друг другу: Интернет буквально разрывался от благодарностей и жалоб одновременно. Мы решили разобраться, как же на самом деле обстоят дела, и отправились в пятый павильон госпиталя, где лечатся тяжелые и среднетяжелые пациенты. Работают здесь сотрудники госпиталя для ветеранов войн.

«ВАМ ВИТАМИНЫ НУЖНЫ»

Прежде чем попасть в «красную» зону, мы надеваем спецкостюмы, оставляем в раздевалке все свои вещи и упаковываем технику, которая понадобится при работе. Как только подготовка окончена, можно идти. В стационар мы заходим в сопровождении медиков.

Первое, что бросается в глаза, - ухоженность помещения, а еще здесь очень светло и просторно. Импровизированные палаты, выросшие на месте выставочных стендов, устроены блоками по двадцать кроватей. Есть мужская и женская половины. На каждой койке написано имя пациента, его возраст и дата поступления.

В этой части «Ленэкспо» лечатся те, кто болеет в среднетяжелой и тяжелой форме, а потому большинство людей пожилые. В ожидании обеда пациенты отдыхали.

- Вот, угощайтесь, - обращалась к каждому сотрудница, развозившая еду. - Сок не забудьте и грушу обязательно. Вам витамины нужны.

Сейчас в пятом павильоне «Ленэкспо» 266 пациентов. Около каждой кровати есть индивидуальная розетка, лампа и кнопка вызова медперсонала, но самое главное - к каждой кровати подведен кислород, на случай если пациенту пока еще трудно дышать самостоятельно.

«К НОВОМУ ГОДУ БУДУ ДОМА»

66-летний Владимир Абросимов (имя изменено), преподаватель одного из петербургских вузов, заразился ковидом более месяца назад, тридцать дней провел в реанимации, но, несмотря на поражение легких 92 процента, сумел выкарабкаться. Сейчас дышать ему помогает кислородный концентратор.

- Условия здесь изумительные, внимание врачей постоянно, - говорит Абросимов. - Белье меняют часто, чистота идеальная. Думаю, с таким подходом я к Новому году буду дома.

В «Ленэкспо» лечится и 75-летняя Марина Копылова (имя изменено). Две недели назад женщина начала задыхаться, жаловалась на высокую температуру. После КТ стало ясно: у Марины ковид.

- Я рада, что попала сюда в первую очередь потому, что здесь высокие потолки и много воздуха, - говорит женщина. - Я столько раз лежала в разных больницах и могу сказать, что здесь отлично. И с бытовой точки зрения все хорошо: есть горячая вода, все прекрасно работает.

74-летние сестры-близняшки Алена Орлова и Елена Измайлова (имена изменены) тоже довольны условиями. Очаровательные, улыбчивые бабушки здесь недавно, но это не помешало им стать любимицами медиков. Увидев нас, они словно по команде пододвинулись поближе и затараторили наперебой.

- Мы вдруг сильно кашлять начали, сначала дома лечились, но в итоге нас доставили сюда, - рассказывают сестры.

- Огромное спасибо, что нас вместе положили, мы очень друг за друга держимся! Очень благодарны докторам, они прекрасно делают свое дело.

Врачи признаются, что работы очень много, но стараются помочь всем. Фото: Олег ЗОЛОТО

ТЯЖЕЛЫХ ПРИВОЗЯТ ЧАЩЕ

Следующий пункт - самый тяжелый. Реанимация. Она рассчитана на 15 человек. Около дверей нас попросили подождать: медики готовили пациента к отправке на операцию в другую больницу.

- У нас тут часто переводы бывают - к нам, от нас, - делится медсестра Наталья Платонова. - Работы очень много, а если выпадает свободная минутка, стараемся помогать друг другу: памперсы поменять пациентам, на посту подменить. За этой суетой как-то забываешь, что тебе очень жарко и постоянно хочется пить. Нам же ведь просто так ни воды не хлебнуть, ни в туалет сходить. Для этого надо идти в чистую зону, раздеваться, потом снова одеваться. Нет столько времени, поэтому терпим.

Примерно через полчаса нам разрешили войти в реанимацию. Большинство пациентов здесь находились в сознании. Вокруг каждого суетились медики. Как пояснил начальник пятого павильона Дмитрий Бояринов, сейчас тяжелых пациентов привозят чаще. Это те, кому не помогло лечение на дому.

- У нас сейчас лежат люди в возрасте от 32 до 90 лет. Молодые болезнь переносят легче, - отметил он. - Конечно, были и летальные исходы. В основном это тяжелые и возрастные пациенты.

Как признался Дмитрий Бояринов, уже полгода он толком не общался с семьей. Все дело в том, что в первой половине дня Дмитрий лечит людей в «Ленэкспо», а после обеда помогает врачам городских поликлиник - приходит к пациентам домой.

Тяжелых привозят чаще. Фото: Олег ЗОЛОТО

КОМПЕТЕНТНО

«Мы уже понимаем, как лечить эту инфекцию»

Максим Кабанов, начальник госпиталя для ветеранов войн:

- Еще в первую волну по распоряжению правительства города был создан этот временный стационар. Строители возвели его за семь дней. Это рекордные сроки! На нас легла вся нагрузка по медицинской части. Что бы ни говорили о недостатках на первом этапе, все проблемы оперативно устраняли, ведь раньше подобного опыта у нас не имелось и невозможно было сразу все учесть. Если кто-то хочет посмотреть, в каких условиях живут пациенты, я готов показать.

В «Ленэкспо» сейчас трудятся медики из нашего госпиталя, а так как инфекционистов у нас почти нет, каждому пришлось пройти 36-часовую переподготовку. Конечно, почти за год навык у врачей стал гораздо лучше. Мы уже понимаем, как лечить эту инфекцию, и имеем все необходимые медикаменты. Кстати, почти все, кто трудится в «Ленэкспо», переболели ковидом и получили необходимые выплаты.

Максим Кабанов. Фото: Олег ЗОЛОТО

А В ЭТО ВРЕМЯ

Откуда взялись ужастики о ситуации в госпитале

Однако, несмотря на то что госпиталь, который экстренно построили в «Ленэкспо», помог излечиться от коронавируса сотням человек, с самого начала о медучреждении сыпалось немало негативных отзывов. Информация появлялась в Интернете, в том числе в соцсетях муниципального депутата Нэлли Вавилиной, которая еще с весны писала в день по несколько разгромных постов о «Ленэкспо» на своей странице в ВКонтакте.

Она рассказывала о протечках в уборных, о брошенных пациентах, возмущалась сначала нехваткой защитных костюмов, а потом суммой, потраченной на их закупку. Регулярно депутат писала жалобы в Смольный, называла госпиталь концлагерем и местом, где заболевшие «плакали и взывали о помощи».

На вопрос о том, были ли попытки поддержать врачей и пациентов делом, депутат сначала отвечала уклончиво, а потом заявила, что благотворительность имела место, но об этом она говорить не хочет.

- Люди, которые там лежали, слали мне видео и фотографии. Они сообщали, что там нет воды, что там лежат психически больные пациенты, - пояснила Вавилина в беседе с корреспондентом «КП». - И я должна была создать резонанс вокруг этой ситуации, это моя маленькая миссия. Я занималась исключительно информационной поддержкой, рассказывала, что там творится.

Известно, что в ответ на гневные посты руководство госпиталя пригласило депутата Вавилину в «Ленэкспо», чтобы она своими глазами все увидела. Но народная избранница отказалась.

- Они, видимо, решили, что со мной лучше подружиться, нежели слушать всю правду, - говорит Нэлли Вавилина. - Но я не пошла в этот госпиталь. И не потому, что боюсь заразиться, а потому, что это вообще-то нарушение закона. Роспотребнадзор это запрещает. Кстати, когда я узнала, что мой коллега депутат Борис Вишневский побывал в «Ленэкспо», я была крайне удивлена его поступком.

Писать об обстановке в госпитале депутат продолжает и сейчас. На этот раз Нэлли Вавилина признает, что вроде как в «Ленэкспо» «все норм» и намекает, что результат наступил в том числе благодаря ее скромным усилиям.

А между тем госпиталь уже готов подключить к приему пациентов и другие свои павильоны. Работы по оснащению их всем необходимым почти закончены.