«Он был счастливый человек»: номинант на Оскар, мультипликатор Константин Бронзит об умершем сценаристе «Ну, погоди!» Александре Курляндском

Сценарист "Ну,погоди" Александр Курляндский умер на 83-м году жизни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одной знаковой потерей будет отмечен для России 2020 год. 21 декабря в Москве умер автор сценария наверное самого знаменитого советского мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский. О нем, а также о советской и российской анимации «Комсомольской правде» рассказал петербургский мультипликатор, номинант на премию Оскар Константин Бронзит.

- Лично мы не были знакомы. Все-таки я в Петербурге, он был всегда в Москве. Да и поколения разные. Но конечно, я знал его, как знала его вся страна, смотревшая и любившая «Ну, погоди». Он приложил руку к эпохальной вещи и его творческой судьбе можно позавидовать, он прожил творчески счастливую жизнь. Его мультфильмы любили поколения советских детей, - отметил Константин Бронзит.

Константин Бронзит назвал Курляндского "счастливым" человеком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Конечно, в СССР снимали не так много мультфильмов и была некая иллюзия большого выбора, но это нисколько не умоляет достоинств созданного Курляндским сериала.

- Хотя, если брать по нынешним меркам, «Ну, погоди» - даже не сериал. Всего 20 серий, по одной в год. Но это был единственный в стране такой проект, вспомните, больше советских мультсериалов просто нет. Сейчас российская мультипликация не хуже, а во многом лучше. И выпускается куда больше картин, просто не все это видят, - отметил Бронзит. - Но в те времена, в тех условиях, когда мультипликация владела умами жителей Советского Союза, это было здорово, это был прорыв. И он (Курляндский - прим.ред.) счастливый, что был причастен, что сделал это.

Напомним, что кроме «Ну, погоди» Александр Курляндский был автором сценария мультфильмов про «Великолепного Гошу», «Грибной дождик», нескольких эпизодов «Возвращения блудного попугая», а также отдельных выпусков тележурналов «Фитиль» и «Ералаш».

Мультипликатору было 82 года, причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режиссер Константин Бронзит воссоединился с семьей и отправился на домашний карантин

Известный мультипликатор боится заболеть короновирусом не меньше жены и детей, которые недавно вернулись из-за границы (подробности)