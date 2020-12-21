Надежда Ларионова: «Наша задача – показать компаниям, что экспорт возможен»

Гендиректор петербургского Центра поддержки экспорта Надежда Ларионова. Фото: Зубкова Наталья.

А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, у меня в гостях Надежда Ларионова, гендиректор петербургского Центра поддержки экспорта. Продолжаем считать валютную выручку и разговаривать о том, как петербургский бизнес, заработавший ту самую валютную выручку, выработал свой собственный иммунитет к коронавирусу.

– Деньги считаем в начале этого часа, причем не рубли, а иностранную валюту, которую заработали петербургские предприятия в уходящем году. Пока мы с вами учились жить с коронавирусом, наш петербургский бизнес вырабатывал свой собственный иммунитет к этой заразе. Деньги считаем с Надеждой Ларионовой – это директор петербургского Центра поддержки экспорта. Надежда, добрый день!

– Добрый день!

– Первый вопрос, собственно. Границы закрыты – по крайней мере, ни вы, ни я в Финляндию или в Эстонию поехать не можем. Какой, к черту, экспорт в условиях закрытых границ в условиях коронавируса? О чем мы говорим?

– Об экспорте. Экспорт на самом деле продолжает жить и развивается. Не все направления экспорта на текущий момент развиваются. Общий объем экспорта суммарно падает. Как по стране – снижение на 23%, так и по Петербургу – снижение на 36%. Но речь идет в первую очередь о снижении энергетического экспорта – то, что мы как Центр поддержки экспорта не развиваем. Мы развиваем несырьевой неэнергетический экспорт, а он как раз растет! Он сохраняет тенденцию небольшого роста, а его доля в общем объеме экспорта выросла более чем на 10%.

– Путин на прошлой неделе заявил, что мы «слезаем с нефтегазовой иглы», и вы подтверждаете слова нашего президента. Несырьевой экспорт нашей страны растет.

– Да, несырьевой экспорт продолжает расти. И его доля существенно возрастает, так как снижается доля сырьевого экспорта, а общий экспорт снижается не так сильно.

– Что мы продаем за границу? Конкретно – Петербург, петербургский бизнес.

– Петербургский бизнес продает максимально широкую линейку продуктов – мы видим это как по своим получателям услуг, так и по линейке. По экспортной статистике мы понимаем, что очень сложно сделать какой-то отраслевой акцент в развитии наших услуг, потому что экспортируется практически все, что можно представить.

– От плохой погоды до странных новостей о расчлененке и тому подобное?

– Да, и это в том числе (смеется).

– Хорошо, давайте загибать пальцы – одежда, обувь?

– Экспортируется. И сейчас, несмотря на коронавирус, это одно из трех направлений, экспорт которых существенно вырос.

– В общем, да. У меня одна из самых высокотехнологичных курток, которыми я пользуюсь просто потому, что в Петербурге нельзя по-другому, именно питерского производства.

– Да, и верхняя одежда - и взрослая одежда, и детская. Все направления в Петербурге представлены. Обувь, аксессуары – все производится и пользуется спросом. И экспорт возрастает по этому направлению.

– Еда?

– Экспортируется. АПК… Все, что связано с агропромышленным комплексом, в период коронавируса также показало максимально волшебный рост. В Петербурге эта тенденция тоже сохранилась. АПК у нас представлен и как сырьевой экспорт, и как различные пищевые продукты.

– Интересно, какую конкретно еду мы все-таки вывозим за границу? Мясо, молоко? Что мы здесь делаем?

– Различные молочные продукты. В первую очередь, кондитерские изделия. Рыба и все, что связано с продуктами из рыбы.

– Знаменитый «петербургский лосось» (смеется). Знаменитые «петербургские креветки»…

– В первую очередь, конечно, кондитерские изделия – они представлены максимально широкой линейкой.

– Какие у нас еще отрасли есть?

– Машиностроение. Самая широкая линейка – все экспортируется: станки, оборудование. И даже у нас в Центре уже не одна история успеха связана с поставками высокотехнологичного сложного оборудования. Радионуклидные источники типа ОСГИ, системы громкоговорящей связи для промышленности – это такие огромные сложные компьютеры с множественными начинками. Они экспортируются, пользуются спросом, закупаются промышленными компаниями других стран.

– Я понял: Петербург работает не только на себя, не только на Россию. [Петербург] работает «за границу» – соответственно мы получаем выручку в валюте, и это самый интересный вопрос. Мы зарабатываем иностранную валюту. Сколько?

– Общий объем экспорта за 9 месяцев в этом году составил 15 миллиардов долларов США. Это хорошая прибыль. Мы поддерживали малые и средние компании, небольшой бизнес – это те, кого традиционно не связывают с экспортом. Но тенденция последних времен – при активной государственной поддержке это направление меняется. Малые и средние компании выходят на экспорт и понимают, что они там могут быть представлены.

– Вот это ключевой момент! В моем представлении какие-нибудь «Ижорские заводы», «Адмиралтейские верфи» легко и непринужденно могут работать на экспорт, потому что это крупные предприятия, дорогая продукция, востребованная на рынке, потому что уникальная. А малый бизнес что может предложить на высококонкурентном рынке той же Европы?

– Все. Опять же – самая широкая линейка продуктов. К нам за год обратилось порядка 500 компаний, они получили услуги. Все они относятся как раз к категории малого и среднего бизнеса. Из них 158 [компаний] уже заключили экспортные контракты на общую сумму более 28 миллионов долларов. Эти 2 миллиарда рублей для малых и средних компаний – очень даже неплохая дополнительная выручка.

– Я бы даже сказал «нефиговая» выручка.

– Да. И это только те компании, которые обратились к нам. Это те, кто получал наши услуги. Повторюсь, это 500 компаний. Общее количество экспортно-ориентированных малых и средних компаний в Петербурге, готовых к экспорту, мы оцениваем примерно в 4700. Это потенциально.

– А обратились 500?

– Обратились 500. Это наш первый год работы. Центр работает только год, поэтому это, конечно, далеко не все компании. И мы понимаем, что зона роста у нас максимальная.

– А где, в каких отраслях эта зона роста самая перспективная? Предприятия каких отраслей, как вы считаете, будут лучше всего котироваться в Европе?

– Например, все, что связано с медицинской промышленностью, фармацевтикой в Петербурге представлено достаточно широкой линейкой. И не так много компаний на текущий момент обращались к нам, но мы понимаем, что это одно из самых перспективных направлений. Продукция этих компаний пользуется спросом в других странах и нам постоянно поступают запросы. Например, позавчера к нам поступил запрос из Эмиратов на поставки различных витаминов, добавок, стерилизующих средств, потому что [это] сейчас в «пике». И различные высокие сложные медицинские технологии – это тоже пользуется спросом и интересом у покупателей из других стран.

– Здесь прозвучал любопытный момент, который я, честно говоря, не до конца понимаю. То есть вы выступаете в роли посредника между петербургским бизнесом и рынками Европы, Азии, вот это все. Как это работает? К вам обращаются из-за границы и просят найти им производителя чего-нибудь? Или петербургский бизнес приходит: смотрите, какую «фиговину» мы придумали, смотрите, что мы сделали! Давайте попробуем продавать это за границей!?

– Приоритетно наша работа построена таким образом, что петербургский бизнес приходит к нам. Они представляют свою продукцию, которую они либо уже экспортируют, либо хотят найти новые рынки, расширить свой экспорт, либо они приходят только с идеей: у нас есть такой продукт, и мы бы хотели экспортировать. И мы уже помогаем им на этот экспорт выйти. Мы предоставляем им услуги – у нас более 30 бесплатных услуг на разных стадиях экспорта. Помогаем найти партнера, помогаем оформить контракт, помогаем сделать все правильно с точки зрения международного права, чтобы у компании возникло минимальное количество проблем. Наша главная задача – показать компаниям, что экспорт возможен, экспорт – это не так сложно, как могло бы показаться. Все доступно, главное – прежде чем сделать какие-то шаги, немножко подумать, а иногда посоветоваться, например, с нами. Тем более что это бесплатно.

– А тогда в чем ваш интерес, я не понимаю?

– Мы государственная организация, наш интерес – развитие экспорта. Наша задача – поддержать развитие экспорта в Санкт-Петербурге. Система государственной поддержки направлена на то, чтобы выполнять задачу, поставленную президентом, по развитию несырьевого неэнергетического экспорта в стране.

– И возвращаемся к заявлению Владимира Путина, прозвучавшего на прошлонедельной пресс-конференции: Россия слезает с нефтяной иглы. 70% бюджета формируется сейчас не за счет нефтегазовых доходов.

– Да. Соответственно такие центры создаются в рамках государственных национальных проектов для развития поддержки несырьевого экспорта, чтобы страна могла как можно скорее слезть с сырьевой…

– Ну и заработать чуть-чуть валюты.

– Да. А мы как региональная инфраструктура направлены именно на развитие экспорта Санкт-Петербурга и поддержку компаний, которые на этом направлении работают, чтобы они могли экспортировать больше, чаще, чтобы география была у них максимально широкая. В этом наша задача, в этом наш интерес.

- Вы готовите документы и компании к работе на высококонкурентном рынке? Что вы делаете с ними, как вы их затачиваете?

– Мы оказываем компаниям бесплатные услуги, которые позволяют им найти партнеров за границей, оформить свой продукт так, как нужно – его нужно адаптировать, получить все необходимые сертификаты, защитить свою интеллектуальную собственность, чтобы при выходе на рынки не оказаться без своей торговой марки. Необходимо подготовить различные маркетинговые материалы, перевести сайт на иностранный язык, чтобы компании, находящиеся в другой стране, могли поверить, что ваша компания действительно существует, работает, что это не мошенники.

– Фактически это все «под ключ».

– Да.

– А какие рынки? Куда выходит петербургский бизнес? Европа, Азия, Соединенные Штаты – что?

– Те, компании, которые мы поддерживали в этом году, заключили контракты с покупателями из 49 стран. Это достаточно широкая география для 158 компаний. Есть традиционные рынки: СНГ, Казахстан, Белоруссия, Китай, но есть и достаточно интересные Кения, Ирак, Македония. Такие контракты у нас также были в этом году.

– Интересно, что петербургского нужно в Кении?

– Не помню, к сожалению, сам контракт, это было еще в первом квартале.

– Хорошо. Обучающие программы – вы не просто готовите «под ключ» всю эту историю с выходом на международный рынок, вы готовите сами компании к попытке выйти на международные рынки.

– Да, мы традиционно проводим серии семинаров Школы экспорта РЭЦ, являемся операторами этой программы Российского экспортного центра. Это 11 тематических семинаров – от основы внешнеэкономической деятельности до узкотематических [вопросов], таких как таможенное оформление, документационное обеспечение, различные маркетинговые истории – все, что связано с экспортом. Эти семинары представлены в общем образовательном виде. Кроме этого, мы проводим более узкие семинары. Например, завтра у нас будет семинар «Организация деловых переговоров с иностранными партнерами», где расскажут, как учитывать национальные особенности, как вести переговоры устные, письменные, на что нужно обращать внимание. Различные семинары по сертификации. Много вопросов, сложностей у компаний всегда с этим направлением возникает. Мы тоже проводим различные узкие семинары, которые помогают в этом разобраться.

– Роскошно! А что нужно, чтоб ввязаться в это? «Вляпаться» в эту историю? Давайте начнем с уровня участия в семинарах. Например, я решил создать какой-то бизнес, оформил ИП, у меня есть мысли, что могу принести пользу нашей стране, зарабатывать валюту за границей. И...?

– Можно прийти к нам. Мы проверим, относитесь ли вы к компании малого и среднего бизнеса. Есть ли вы в реестре, который всегда можно проверить самостоятельно на сайте налоговой службы, либо обратиться к нам – мы проверим, действительно ли вы там есть или нет. И зарегистрированы ли вы в Санкт-Петербурге. Если эти условия совпадают, вы обращаетесь к нам , рассказываете о продукции, что вы хотите – продукцию или услуги, что вы хотите конкретно экспортировать.

– То есть не только физическую продукцию я могу отправлять за границу, но еще и услуги?

– Да.

– А песни? Интеллектуальную собственность?

– Да, креативную индустрию, IT-направление поддерживаем. По IT-услугам и направлению – как его материальную часть, оборудование, так и услуги. Мы в этом году проводили акселерацию – это такая комплексная программа по сопровождению компании в течение длительного периода, чтобы она дошла до новых экспортных контрактов. На протяжении 4 месяцев подключались менторы, [проводились] различные образовательные сессии. Их учили, как искать новые лиды, как их отрабатывать, как доходить до контракта. И по итогам компания заключает новые контракты.

– Все-таки возвращаемся к процедуре «вляпывания» в экспортную историю. У меня легально есть ИП, оно существует, вы проверили. Что дальше?

– Можно обращаться к нам – подать заявку на семинар, прийти на семинар и послушать. Это бесплатно. Если захочется получить какую-то любую дополнительную услугу – перевести что-то, получить консультацию с привлечением профессиональных таможенников, логистов, тогда просто нужно заключить с нами соглашение о том, что компания готова получать наши услуги, получать государственную поддержку.

– Это бесплатно?

– Это бесплатно и не несет каких-то дополнительных обязанностей. А дальше подаются заявки на услуги, идет получение услуг.

– Еще раз повторю – полностью «под ключ». Вы готовите компанию к выходу на экспортный рынок и ведет эту историю до заключения договора.

– Максимально стараемся. У нас можно получать и отдельные услуги – есть компании, у которых нет интереса в комплексном продукте, они не хотят получать все услуги, а хотят получать одну – тоже возможно. И есть компании, которые получают у нас все услуги. От консультации и идеи до сертификации и защиты интеллектуальной собственности, сайта. Получают полностью продукт «под ключ».

– Хорошо, Надежда. У нас есть надежда, что следующий год будет лучше, чем 2020-й.

– Мы на это очень надеемся (смеется). Мы понимаем, что следующий год, наверное, тоже будет непростым. Те тенденции, которые появлялись в этом году, сохранятся на какой-то период. Но мы будем с этим максимально бороться.

– А какими способами? Что вы затеваете на 2021-й как петербургский Центр поддержки экспорта?

– Мы планируем в первую очередь работать. Работать не меньше, чем в этом году. Работать больше, активнее. Мы будем немножко менять продуктовую линейку с точки зрения услуг. Как раз в этом году мы предоставляли услуги, в основном, точечно. В следующем году мы все больше будем переходить «под ключ». Все услуги будут идти в «коробке». Когда можно перевести сайт, буклеты, материалы, и после этого уже перейти к продукту. Поехать на бизнес-миссию, на выставку.

– А бизнес-миссии, выставки – это все еще продолжается?

– Да, конечно, [хотя] не в таком темпе, как планировалось. В этом году мы планировали провести за рубежом порядка 30 мероприятий. Состоялось только 8, но, тем не менее, они проходят. В ноябре у нас состоялась бизнес-миссия, был коллективный стенд. Оба мероприятия были в Турции в связи с тем, что это одна из стран, куда можно было физически поехать. Мы продолжаем готовить эти мероприятия. У нас планируется миссия в Казахстан, в Арабские Эмираты, так как эти страны также открыты для въезда. И мы надеемся, что стран будет становиться все больше. В следующем году мы проведем порядка 40 мероприятий, как планируется.

– Надежда, давайте еще раз вспомним ту цифру, с которой мы начинали. Сколько денег Петербург заработал на экспорте? Петербургский бизнес принес в валютной выручке? Мне очень нравится эта цифра.

– Более 15 миллиардов долларов США.

– За коронакризисный 2020 год.

– Да.

– С верой и надеждой на то, что 2021 год будет лучше! А мы на этом с вами попрощаемся. Надежда Ларионова, гендиректор петербургского Центра поддержки экспорта, была у нас в гостях. Большое спасибо! И с новым годом!

– Спасибо! С Новым годом.

Беседка на радио «Комсомольская правда»

Светлана Гончар