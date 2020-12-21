В 2020 году число онлайн-покупок в Петербурге выросло в три раза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Петербургские бизнесмены активно переходят в онлайн, используя услугу интернет-эквайринга. По итогам 11 месяцев 2020 года объем транзакций через интернет-эквайринг Сбербанка в Петербурге и по СЗФО вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 46,3 и 54,2 млрд рублей соответственно.

За этот год услугу интернет-эквайринга Сбербанка уже подключили почти 12,5 тысяч торгово-сервисных точек по Северо-Западу. Рост показателя по отношению к 11 месяцам 2019 года – 70 процентов. Основная часть новых партнеров приходится на Санкт-Петербург – более 7275 точек, рост – 76 процентов.

- Программа с льготной ставкой на услуги интернет-эквайринга, которая действовала в этом году с середины апреля по конец сентября, дала свои плоды. В этот период показатель демонстрировал активный рост. Но и после ее окончания спрос не упал: сейчас бизнес во всех отраслях переходит в онлайн, - отметил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков. - Конечному потребителю это тоже удобно – приобрести нужный товар или услугу можно, не выходя из дома, и оплатить покупку сразу на сайте продавца. Интерес к услуге хорошо заметен по количеству совершаемых транзакций. К примеру, в Петербурге в 3 раза в сравнении с прошлым годом выросло число онлайн-покупок и превысило 21,7 млн операций.

Заявку на подключение интернет-эквайринга можно направить через сайт или интернет-банк СберБизнес. Срок подключения от трех дней.

НА ЗАМЕТКУ

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах РФ - Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой филиальной сетью в регионе, состоящей из 1289 офисов по обслуживанию клиентов.