Как петербургские заведения готовятся к ограничениям в новогодние каникулы

В новогодние каникулы будет работать доставка. Фото: личный архив.

В новогодние каникулы в Петербурге ужесточаются правила работы заведений общепита. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут работать после 19.00, а также должны закрыться на период с 30 декабря по 3 января. Такие жесткие меры вызвали волну негодования со стороны некоторых бизнесменов. В знак протеста в городе создали «карту сопротивления», на которой отмечались заведения, планирующие работать в штатном режиме. Городские власти назвали отказ соблюдать ограничения «неуважением к людям».

Однако не все рестораны решили бастовать. Несмотря на сложную ситуацию, многие предприниматели с пониманием отнеслись к новым мерам. Среди них сестры Анна Танцурина и Мария Белякова - владелицы семейных ресторанов Peperoni. На сегодняшний день в сети три ресторана: просторный с открытой пиццерией в ТРК «Европолис», небольшой уютный на Удельной и новый панорамный Peperoni в Московском районе, который открылся в начале сентября. Анна и Мария рассказали, как они восприняли ограничения, и какие меры помогают спасти бизнес.

Владелицы сети семейных ресторанов Peperoni Анна Танцурина и Мария Белякова. Фото: личный архив.

- Как вы отнеслись к ограничительным мерам, которые коснулись ресторанов в дни новогодних каникул?

- Это не было неожиданностью. Мы были готовы, что новые ограничительные меры в первую очередь коснутся нашей сферы деятельности. Безусловно, мы переживаем не лучшие времена: закрытие Peperoni в ТРК «Европолис» в предпраздничные и праздничные дни, падение прибыли в двух других ресторанах, отмена досуговых мероприятий, которые всегда были частью нашей семейной концепции. Но мы стараемся не отчаиваться и использовать это время продуктивно: развиваем дополнительные направления, готовимся к запуску нового меню и барной карты.

- Какие потери несет ваша сеть с новыми ограничениями от властей?

- Закрытие ресторанов в 19.00 - это минус 50-60 процентов выручки, в то время как мы планировали наверстать упущенное в весенний и летний периоды, не говоря уже о полном закрытии. Мы будем работать на доставку в дни «закрытых дверей». Самое важное для нас - это поддержать команды ресторанов.

- Как ваш ресторан пережил первый локдаун?

- Сценария, как действовать в таких резких и кардинальных обстоятельствах у нас не было, и пришлось пересмотреть бизнес-стратегию. Мы поставили себе задачу устоять и сохранить команду: запустили собственную доставку, разработали услугу «навынос». Это не стало панацеей, но помогло удержать коллектив. Peperoni - это действительно семейное дело. Наши официанты, администраторы, повара не просто дружат между собой, многие из них родственники. Мы просто не могли их подвести. Нам удалось больше узнать о предпочтениях постоянных гостей, понять, что кухня Peperoni ценится не только в рамках привычной работы ресторана. Конечно, прибыль упала в разы, но мы смогли не только удержаться на плаву весной, но и открыть, как планировали, новый большой Peperoni на Московском в сентябре.

В ресторанах Peperoni всегда уютно и вкусно. Фото: личный архив.

- Чему вас научила «первая волна»? Начали ли вы развиваться в других направлениях этого бизнеса?

- В «первую волну» наш руководящий состав принимал заказы и развозил еду. Мы оперативно принимали решения, как пройти испытание на прочность без колоссальных потерь. Пришлось активно развивать собственный сервис доставки, иначе было просто не выжить. Также мы сотрудничали с большими агрегаторами. Но ресторан - это подача, обслуживание, атмосфера. Рано или поздно заведения вернутся к нормальной жизни. Да, будет более развита доставка, но она никогда не заместит нашу полноценную работу.

- Как вы планируете работать в новогодние каникулы? Будет ли доступна доставка и в какие дни?

- В праздничные дни Peperoni открыты в режиме, который нам предписали власти города. Будет работать свой сервис доставки и доставка через агрегаторы. Режим работы разместим на нашем сайте, который может измениться в зависимости от повестки дня Смольного. 31 декабря будем доставлять нашим гостям заранее заказанные новогодние блюда. И самое главное - мы за это время запустим новое меню. В этот раз мы решили сделать ставку на сегмент comfort food - понятную, любимую с детства еду, но в интересной авторской интерпретации с акцентом на средиземноморскую кухню и с учетом свежих гастрономических трендов. Одновременно закончим работы по новой барной карте, проработанной с профессиональным сомелье. Также в планах продавать собственную гастрономию - домашнюю пасту, равиоли, сладости и другие специалитеты Peperoni.