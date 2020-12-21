Смольный рассказал о способах записи на прививку от коронавируса в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга прорабатывают алгоритмы записи на прививку от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал горожанам о способах записи на прививку от коронавируса. Градоначальник подчеркнул, что плановая вакцинация населения (всех прочих кроме медиков, военных, учителей и соцработников – Прим. ред.) начнется уже в 2021 году. Пока что в Северную столицу планируют привезти до новогодних праздников 100 тысяч доз вакцины.

- Когда дозы поступят в город, то записаться на вакцинацию можно будет по телефону «122» или через интернет. Соответствующие алгоритмы уже прорабатываются. Пока что текущая задача Санкт-Петербурга прежняя: во что бы то ни стало снизить темпы распространения инфекции. Старайтесь не посещать людных мест без необходимости, - сообщил Беглов в ходе традиционного обращения к петербуржцам на «Радио России».

Еще из хороших новостей – Смольный добавил еще 321 миллион рублей на закупку препаратов от коронавируса, которых будут бесплатно выдавать пациентам, лечащихся на дому. Соответственно, поддержка больных в легкой форме COVID-19 продолжится и после Нового года.

Напомним, ранее петербургская компания анонсировала начало производства вакцины от коронавируса. В планах выпустить до конца декабря 2020 года 1 миллион доз прививки.

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