Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 22 декабря 2020 года: Подробности записи на вакцинацию и новый размер выплат медикам

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 22 декабря 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по традиции собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз черед актуальной информации на утро 22 декабря 2020 года. За прошлые сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3752 человек. Губернатор Александр Беглов заверяет, что коек в стационарах пока хватает и еще не было ни дня, когда медикам скорой помощи было бы некуда госпитализировать больных пациентов.

- Всего с начала пандемии в городе врачи диагностировали COVID-19 у 204 565 человек. Умерли от инфекции 6917 горожан (+77 за сутки), а выздоровели 119 002 (+1870), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Губернатор обратился к федеральному центру с просьбой доставить в город еще 300 тысяч доз вакцины от коронавируса, а также добавить дополнительные деньги на новую закупку бесплатных препаратов для больных инфекцией, которые лечатся дома. К слову, на лекарства Смольный и сам выделит больше 300 млн рублей, но этих средств недостаточно.

Власти Санкт-Петербурга сообщили, что прорабатывают различные алгоритмы по будущей записи на прививку от коронавируса – например, по телефону «122» или через интернет. Однако вакцинация населения начнется только в 2021 году.

Смольный установил новый размер выплат медработникам за одну смену с пациентами с COVID-19. Деньги будут поступать медикам только до конца 2020 года. К примеру, врачам «скорой», в том числе в составе специализированных выездных бригад полагается 1730 рублей за нормативную смену, среднему медперсоналу скорой помощи достанется 865 рублей, младшему – 660.

В городе развернут еще около 2 тысяч коек для больных коронавирусом до Нового года. Дефицит стационаров все еще ощущается. В Роспотребнадзоре отмечают высокий показатель заболеваемости и советуют петербуржцам никуда не выезжать из города на новогодние праздники, а туристам – не приезжать в Северную столицу.

Что касается Ленобласти, то там вступили в силу новые ужесточения ограничений по инфекции. Общее число зараженных коронавирусом за все время пандемии составляет уже 21 545 человек, из них у 226 COVID-19 выявили за минувшие сутки. Полностью выздоровели 19 353 (+182), а умерли 200.